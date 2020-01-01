【觀察】台灣反滲透法背後的「陰謀」與「陽謀」

距離台灣2020年總統大選投票僅10天。就在韓蔡對決的關鍵節點，由蔡英文力推的《反滲透法》在12月31日進行的立院表決中獲得三讀通過，行為人接受「境外敵對勢力委託、資助」等5類行為將正式受到禁止。該法案自提出之時便在台灣引發極大爭議，不僅藍綠之間發生激烈論戰，甚至綠營內部也有不同意見。 但觀察認為，從選舉時機看，蔡英文猛推反滲透法是其此次大選打出的一張王牌，但這張牌相當危險。

根據這份於台灣2020年大選前夕搶時出台的法令，行為人將不得接受「境外敵對勢力」的「指示、委託或資助」，從事「提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉」……而所謂境外敵對勢力，據原文為「與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體」，究系所指，大陸自然在列，甚至可以說是假想敵。

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2019年12月31日，台灣立法院長蘇嘉全敲槌，正式宣布反滲透法三讀通過。（中央社）

似乎為了「印證」其必要性，12月30日一早開始到下午3時，負責台灣南部地區南（台南）高（高雄）屏（屏東）的台法務部所屬調查局高雄市調查處，對黨部設在台南市新營區的統派政黨——台灣人民共產黨黨部和部分黨員進行大範圍蒐證和拘捕，包括台灣人民共產黨黨員郭文東、蔡宗哲等近20人被捕。該黨總理林德旺指責，這只不過是蔡英文企圖在台灣人民共產黨與大陸交流上尋找她希望存在的「賣台」證據，為「反滲透法」第二天通過、為即將到來的台灣總統選舉造勢而已。

的確，蔡英文所力推的「反滲透法」無論是從推出時機還是具體指向上都頗多爭議。

從推出時機上看，「反滲透法」何以要趕在本屆立院會期結束之前「匆促」通過？事實上，「反滲透法」直到12月31日三讀通過前一個多月才草率整合各種版本。該法案源於蔡英文2016年初上台的國家保防專法指示，只是數年間此案遭遇各種社會質疑和在野黨杯葛，甚至被炮轟「人二復辟」「綠色恐怖」，一直未有進展。

直到此次大選在即，綠營為因應選舉局面舊案重提，並早已表明志在必得，要趕在立院屆內憑藉綠營優勢席位促令「中共代理人」滲透法案通過。11月份在時機不成熟、時間相當緊張的背景下，該案草率二讀。然而，朝野上下分裂依舊，此案一直拖到個月後，甚至直到12月31日三讀「對決」前夕，台灣立法院長蘇嘉全依然在召集朝野協商，逐條討論《反滲透法》草案。結果，各方花了五小時，最後只對法案名稱、立法意旨及施行日期達成共識，其餘條文全數保留至31日。

台灣立法院會12月31日上午處理反滲透法草案。（中央社）

由此可見，該案通過之草率，令外界駭異。其實，11月27日台灣總統大選第三場電視政見會登場時，反滲透法便成為三組候選人爭議的焦點。在此次政見會現場，國民黨總統候選人韓國瑜與親民黨總統候選人宋楚瑜輪番對反滲透法出台時機提出質疑。除了在野黨反對外，深綠的「喜樂島聯盟」也對提出質疑，呼籲執政黨不要因選舉而拿法制和國家安全當成造勢表演，更不該把所有提出建議的人，都打成「中共同路人」。

其實，無論藍綠或許對大陸越來越明顯的影響力都心知肚明，只不過對這種潛在的而不是現實的影響進行政治操弄，以危機感渲染反中情緒甚至「催票」，則難免讓人質疑政客貶低選民智商低。「反滲透法」從無到有，從實質內容到三讀程度，人們看得真真切切，不需要政治人們「指導」。

輿論對民進黨推進反滲透法的不解或是爭議主要在於三點，一是程序正義，此次反滲透法沒有行政草案，逕付二讀，不顧外界對草案的不同意見，不顧程序正義強行通過，改成結果正義比程序正義重要，令輿論反感。其二，草案內文過於模糊，其中第一條即「為防範境外敵對勢力之滲透干預」，其中「不法」與「境外」的定義有很大的爭議空間。國民黨認為，根據中華民國憲法，中華民國的領土範圍包括中國全境，台、澎、金、馬是中國的自由地區，反滲透法草案開宗明義的「為防範境外敵對勢力之滲透干預」就已經構成憲法爭議，來自中共的干預，到底算境內還是境外？是不法干預？還是人民的政治活動？這會引發200萬台商、台生、台幹，以及社會各界、兩岸交流有關團體的強烈不安及恐慌。第三就是蔡英文對手乃至部分綠營指責其在利用台灣法律為選舉造勢，有公器私用、打擊對手、褻瀆民主之嫌疑，動機實在不夠光彩。

更危險的是，哪怕各方以某種激進競選策略影響選舉，隨着大選結束策略本身即失效，尚不足以影響兩岸關係大局。但「立法」不同，「反滲透法」通過必然導致兩岸關係新界定。

可以說，反滲透法是蔡英文的一步險棋，她一定會料到推動該法引起的爭議，畢竟在過去半年反滲透法在台灣已經有許多爭論，更何況如今其揹負程序正義與選舉政治的指責。這本在人們意料之中，可怕的是在這背後或許是蔡邁入法理台獨、實質台獨的新步驟。

台灣從5月開始推動一系列修法，加強對境外勢力滲透台灣的防禦措施，到7月為止接連完成「國安五法」的修正，包括刑法、國家安全法、國家機密保護法、兩岸人民關係條例等等。而「反滲透法」被視為最後一塊拼圖，一旦正式通過被納入台灣法律體系，兩岸將進入實質對抗階段。外界炒作2020年將是抗中元年，揭開了全面抗中的序幕，恐並非簡單的危言聳聽。