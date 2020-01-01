外商投資法今日起實施　司法部：國家始終保護和鼓勵港澳台投資

《外商投資法》於今天（1日）實施，與之配套的《外商投資法實施條例》近日發布。 內媒《新京報》昨日（12月31日）報道，對於社會關心的港澳台投資法律適用問題，司法部等三部門相關負責人表示，國家始終鼓勵和保護港澳台投資。

備受關注的《外商投資法》在去年兩會獲得表決通過，有2929票贊成，8票反對，8票棄權。新法自2020年1月1日起實施。（資料圖片）

司法部等三部門負責人表示，港澳台投資在性質上不同於外國投資者的投資，與內資相比又有一定的特殊性。實踐中，對港澳投資原則上參照適用外商投資的法律制度進行管理，對台灣民眾投資適用《台灣同胞投資保護法》及其實施細則的規定，《台灣同胞投資保護法》及其實施細則沒有規定的，參照適用有關外商投資的法律法規。

負責人表示，按照既保持港澳台投資政策的連續性和穩定性，又為政策調整留有空間的原則，《實施條例》明確了港澳台投資的法律適用，具體是：香港特別行政區、澳門特別行政區投資者在內地投資，參照《外商投資法》和本條例執行；法律、行政法規或者國務院另有規定的，從其規定。台灣地區投資者在大陸投資，適用《台灣同胞投資保護法》及其實施細則的規定；《台灣同胞投資保護法》及其實施細則未規定的事項，參照《外商投資法》和本條例執行。

（《新京報》）