人民日報元旦發文：香港須融入國家發展大局　望青年站在良善一邊

今天是2020年元旦，內地官媒《人民日報》發表文章稱，對香港而言，2019年的漫長與揪心，遠勝往昔。無論2019年香港遭受怎樣的坎坷，14億中國人對走向21世紀第三個十年的香港，依然無限期待。 文章又稱，希望香港青年無論在何種文化背景下成長，都應有視野、守正道、明是非，無論秉承何種政治立場，都能選擇站在良善的一邊，與歷史大邏輯為伍，願意為下一個十年的香港繁榮穩定攜手前行。

這篇文章指出，在風波之中，或許人們會開始更清晰地去思考與認知，自由的邊界、民主的真諦、法治的意義，也更明白香港該如何面向世界與未來。

文章續指，堅信一座遊刃於中西文化間的國際化大都市，心底流淌的總是不可割捨的家國情懷，也不會忘記自由民主的真諦；堅信以獅子山精神滋養的香港人，有一百個理由同舟共濟而無一個理由同室操戈，會一如既往珍視來之不易的基業；堅信在「一國兩制」框架下，香港的繁榮穩定會有一個牢固的錨，絕不可能發生大的偏移。

文章進一步指，2020年，香港需安瀾，這離不開最大程度凝心聚力。走向對話而非製造對抗，才能破解政治上的爭拗；融入國家發展大局而非「躲進小樓」，才能解決發展上的難題；從全社會最大利益求解而非陷入意氣之爭，才能打開一系列民生之結；堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異，而非「兩制」偏離「一國」，才能確保香港在康莊大道上行穩致遠。

香港2019年爆發大規模示威，青年被認為是示威主體。（資料圖片）

以十年為尺度，可以充滿信心

文章說，「以一年為尺度看香港，我們難免有困惑憂傷，但以十年為尺度，我們可以充滿信心」，香港的發展之勢與整個國家的崛起之勢高度正相關，不為一時之曲折而動搖，不為外部之干擾而迷惘，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣，歷史前進的力量終究會熨平征程上的小坎坷。

文章表示，無論融入粵港澳大灣區發展，還是參與「一帶一路」建設，當香港這塊拼圖牢牢嵌入國家發展大局，自會發出耀眼光芒。背靠祖國、面向世界，香港一定能夠在國家的未來中找準位置，也一定能夠在新的世界版圖中找準位置，一起向着民族偉大復興揚帆起航、乘風破浪。

文章最後指，「相信自己、相信香港、相信國家」，2020年，真誠希望香港好，香港同胞好。

（人民日報）