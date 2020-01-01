金燦榮：美國接連對中國打出14張牌　中國可從三方面着力

儘管中美兩國就第一階段貿易協議達成一致，但在中國專家看來，北京仍需做好打持久戰的準備。中國人民大學國際關係學院副院長、教授金燦榮近日就此發表看法。

分析指，即使中美簽署了貿易協議，兩國許多結構性的問題仍存在。特朗普政府內有許多對華鷹派，專注於遏制中國的發展。（VCG）

據內媒《觀察者網》1月1日報道，金燦榮認為，中美貿易問題告一段落並不意味着問題就已解決，過去一年時間中美關係已從性質上發生轉變。「原來中美關係是既競爭又合作，比例是五對五，現在就變成了七分競爭，三分合作。」

他表示，2019年年初，美國的兩黨形成了新的共識，那就是中國在美國戰略中的定位不再是「有缺點的夥伴」，而是主要的戰略競爭對手。

中美貿易戰實際上是「混合戰」

金燦榮進一步指，中美貿易戰實際上是一個「混合戰」。他梳理過去21個月美國至少對中國打出14張牌：第一張牌是貿易牌，即向中國增加關税。第二張是科技牌，美國接連打壓中興、華為、大疆等中國高科技企業。第三張牌是司法牌，金燦榮形容美國要求加拿大逮捕華為高管孟晚舟，實際上是國家恐怖主義。

他續指，第四至九張牌分別是輿論戰、金融戰、台灣牌、香港問題、新疆問題、西藏問題。第十張牌是南海，近來美國軍艦闖入南海的頻率越來越高。第十一張牌是東海，美國軍機也曾多次飛入中國東海防空識別區。

第十二張牌是印太戰略，原本美國在西太平洋的戰略叫亞太戰略，亞太戰略的核心是建立在美國與日本、韓國、澳洲的盟友關係上，印太戰略是在原有的盟友關係基礎上逐步往東南亞、南亞延伸，重點拉越南、印尼和印度三個國家。

第十三張牌是擾亂中國「一帶一路」項目，美國曾多次指責「一帶一路」讓窮國陷入「債務陷阱」；第十四張牌是向中國施壓，與中國進行各種談判。

不過，金燦榮同時指出，中國不必對此太過悲觀，應對中美關係可從三個方向着力：第一個方向是對中美關係精心地去維護，對美國試探中方底線做好準備；第二是提高中國組織能力；第三是重視工業化能力。

美中第一階段協議簽署儀式將於1月15日在白宮舉行

美國總統特朗普（Donald Trump）於近日在推特（Twitter）上表示，美中第一階段協議簽署儀式將於1月15日在白宮舉行，中方將會派出高級別代表出席。

分析認為，中美第一階段協議只是一個停戰協議，或者說中美最終協議的過渡性協議，主要目的有三個：一是滿足特朗普的政治需求，比如其中的500億美元美國農產品出口協議。這也是特朗普在選民面前的政治賣點；二是緩解中美貿易緊張關係，避免在2019年11月中旬和12月中旬繼續升級；三是為接下來的第二和第三階段談判鋪路。第二階段談判或將難度更大，持續時間可能更長。

還有觀察人士指，美中貿易緊張關係得到緩和後，特朗普政府也會將矛頭對準其他國家，因為他需要這樣的外部「戰場」。這符合他2016年競選時提出的策略。