除夕衝刺成功　北京首都機場年旅客吞吐量再次突破1億人次

據中國民航網報道，12月31日（周二），北京首都國際機場年旅客吞吐量再次突破1億人次。目前全球僅美國亞特蘭大國際機場、北京首都國際機場年旅客吞吐量超過1億人次。

12月31日（周二），北京首都國際機場年旅客吞吐量再次突破1億人次。（中國民航網）

北京首都國際機場在2018年的旅客吞吐量也超過1億人次。此外，截至2019年12月30日，首都機場航班放行正常率達81.42%，較去年同期提高了1.42%，創10年來最好成績。

報道指，2019年9月25日，北京大興國際機場正式投入運營，一定程度上緩解了首都機場的運行壓力。在此基礎上，首都機場年旅客吞吐量再次破億，反映出中國航空市場需求巨大、前景廣闊，也印證了北京地區具備「一市兩場」雙樞紐運營條件的判斷。

2019年，民航局與北京市政府簽署了《關於推動北京民航高質量發展的戰略合作協議》，提出「再造國門」。首都機場將緊密圍繞平安、綠色、智慧、人文的「四型機場」建設要求，重點聚焦制約機場發展的突出矛盾和痛點，在硬件、流程、新技術應用等多個方面，推動老舊設施升級改造、樞紐效率提升、品質功能完善，致力於將首都機場建設成為安全可靠、生態環保、科技智能、便捷高效且集內在品質和外在品位於一體的現代化機場。

（中國民航網）