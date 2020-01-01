習近平四中全會內部講話曝光　談及領導層更替問題

作為中共中央機關刊的《求是》雜誌，2020年第1期刊登中共總書記習近平在中共十九屆四中全會第二次全體會議上的講話內容，在講話中習近平系統性闡述和說明四中主題，強調堅定中國特色社會主義制度自信，很多內容為首次曝光。 習近平在講話中指出，四中全會通過的決定，全面回答了在中國國家制度和國家治理體系上應該堅持和鞏固什麼、完善和發展什麼這個重大政治問題，「是一篇馬克思主義的綱領性文獻，也是一篇馬克思主義的政治宣言書。」

中共十九屆四中全會決定，是習近平時代對於何為「中國之治」系統性闡釋。（新華社）

最新公布的習近平7000多字的講話內容，主要包括兩大部分：一是，強調堅定中國特色社會主義制度自信；二是，如何貫徹落實全會精神。對中共十九屆四中全會的主題——堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，進行了系統性闡述和說明。習近平在講話中稱：

古人說：「凡將立國，制度不可不察也。」制度優勢是一個國家的最大優勢，制度競爭是國家間最根本的競爭。制度穩則國家穩。新中國成立70年來，中華民族之所以能迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，最根本的是因為黨領導人民建立和完善了中國特色社會主義制度，形成和發展了黨的領導和經濟、政治、文化、社會、生態文明、軍事、外事等各方面制度，不斷加強和完善國家治理。

他還稱：「一個國家選擇什麼樣的國家制度和國家治理體系，是由這個國家的歷史文化、社會性質、經濟發展水平決定的。中國特色社會主義制度和國家治理體系不是從天上掉下來的，而是在中國的社會土壤中生長起來的，是經過革命、建設、改革長期實踐形成的，是馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合的產物，是理論創新、實踐創新、制度創新相統一的成果，凝結着黨和人民的智慧，具有深刻的歷史邏輯、理論邏輯、實踐邏輯。」

值得關注的是，講話內容不僅提及鄧小平1980年《黨和國家領導制度的改革》的講話，而且在講話中再次重申他在2014年「全國人民代表大會成立60周年」大會上的講話內容：

評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替......國家決策能否實現科學化、民主化，各方面人才能否通過公平競爭進入國家領導和管理體系，執政黨能否依照憲法法律規定實現對國家事務的領導，權力運用能否得到有效制約和監督。

中共十九屆四中全會，將成為習近平時代中國政治新的起點。（Reuters）

他稱，中國國家制度和國家治理體系，既體現了科學社會主義基本原則，又具有鮮明的中國特色、民族特色、時代特色，認為中國特色社會主義制度「可以有效避免出現黨派紛爭、利益集團偏私、少數政治「精英」操弄等現象，具有無可比擬的先進性」。

他還說：「我反覆講，鞋子合不合腳，只有穿的人才知道。中國特色社會主義制度好不好、優越不優越，中國人民最清楚，也最有發言權。我們在這個重大政治問題上一定要有定力、有主見，決不能自失主張、自亂陣腳。全黨同志特別是各級領導幹部做政治上的明白人，很重要的一條就是任何時候任何情況下都要堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，真正做到『千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風』。」

中共十九屆四中全會，在2019年10月的最後4天——10月28日至31日在北京召開，主題是研究如何堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，即「第五個現代化」。會後出台《堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，被認為是習近平時代關於中國特色社會主義的綱領性文件。