【台灣大選】民進黨開年出重拳　被選舉打敗的台灣民主

2020年新年伊始，兩岸領導人分別發表了新年講話。敏感的台灣媒體，立刻發現習近平通篇講話，除了提及「一國兩制」外，完全沒有出現「台灣」兩字。相較於此，蔡英文的元旦談話，則將重心集中到了民進黨於前一日（2019年12月31日）強行闖關的《反滲透法》。

蔡英文透過「四個認知」，突顯了台灣必須以民主自由抵抗大陸滲透、掏空台灣的意識。如同台灣成功大學政治學系教授丁仁方對多維新聞記者所分析的，蔡英文的講話就是要強調《反滲透法》的正當性，形塑兩岸對立與區隔的「敵我」之分。

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蔡英文發表2020年元旦新年談話，以「中華民國台灣總統」身份，強調中國大陸正在全面滲透、分化台灣，必須建立民主防衛機制。她也表示，《反滲透法》不會影響兩岸之間正常的交流和往來。（中央社）

事實上，台灣這部僅有12條、全文不到1000字的《反滲透法》，三讀前後不只受到在陸台商的大力反對，台灣內部包括宋楚瑜、郭台銘、柯文哲等在野勢力政治人物都數次表達不認同。甚至綠營的台灣前副總統呂秀蓮，以及深綠獨派團體對這部法案也相當疑慮。

平心而論，台灣社會對《反滲透法》的看法並沒有共識，有些人認為這是一部「抗中保台」的「護身符」，但更多的質疑則是在問，民進黨為何急於在總統大選前11天的時間，強行通過這部爭議性極高的法案？其中難道如同民進黨政治人物所保證的，毫無政治與選舉考量？

台灣社會對《反滲透法》所打的大問號，基本上集中在兩個部分。首先是該法立法未經過充分討論，民進黨在去（2019）年末以《反滲透法》取代爭議性也極高的「中共代理人」修法，在台灣立院逕付二讀，且蔡英文以總統身份「下令」限期在12月31日三讀通過。期間完全跳過了委員會審查，就算在社會壓力促使下，台立院院長蘇嘉全後來召集了朝野協商，最後仍然不了了之。

2019年12月31日，台灣立法院長蘇嘉全敲槌，正式宣布反滲透法法案三讀通過。（中央社）

然而，民進黨2016年能風光入主台灣總統府，其中最大的動力在於馬英九執政末期因「反服貿」而起的「太陽花運動」。當時眾人批評這個運動有着「反中」色彩，領導者與參與者紛紛高聲澄清，他們反對的是「黑箱」與程序不正義，抗議國民黨立委僅靠「半分鐘」就要通過《服貿協議》。

以同樣的標準來看當前掌握台灣立院絕對優勢席次的民進黨，其對待《反滲透法》的態度，使之倉促過關，難道有更為「民主」嗎？靠着太陽花「資歷」躋身民進黨副秘書長的林飛帆，以及挾太陽花氣勢成立的「時代力量」，怎麼也態度大轉，在「反滲透」的選舉大旗面前，對民主原則又不置一詞了呢？

其次，最令台灣民眾感到疑懼的，則是《反滲透法》關於「滲透來源」的定義過於模糊寬泛。與「境外敵對勢力」有關的組織、機構及派遣之人都被視為「滲透來源」，而台灣民眾與此接觸（指示、委託或資助）並從事公投、選舉、遊說等政治活動，都可能受到處罰。因此，輿論批評這些規定猶如給了台灣行政和司法機關「空白授權」，就算最後被證明無罪，但早已被貼滿了紅色標籤。

值得一提的是，在《中華民國憲法》體制下，台灣《反滲透法》並未明言「境外敵對勢力」是中國大陸。但從民進黨方面的表態來看，例如蔡英文說「視《反滲透法》為戒嚴，北京會很欣慰」，林飛帆也說國民黨反對《反滲透法》，「到底配合北京在喊什麼燒？」其實這部法律矛頭，清楚指向了中國大陸與兩岸關係。

也因為如此，無論是在陸的台商、台生、台眷，或是與大陸緊密程度已高的台灣社會，確實存在着因這部法律而被入罪、扣帽的隱憂，充滿着風聲鶴唳。特別是將《反滲透法》的條文，與台灣戒嚴時期的《動員戡亂時期檢肅匪諜條例》或《懲治叛亂條例》相比，儘管用語不盡相同，例如不再稱「叛徒」或「與叛徒通謀勾結之人」等等，但在立法精神與概念上又有着「一脈相承」的味道。執政者都說是為了「保護民主」、「防止野心人士滲透、破壞團結」、「不讓中共有機可乘」云云，只是說話的人從當年的國民黨，換成了現在的民進黨。

諷刺的是，台灣黨外時期，民進黨正是靠着集結「反威權」力量而成立，為了爭取民主，有志之士莫不戮力於摘下國民黨躲在「反共」神主牌下的威權專制面貌。例如1986年民進黨成立後，隔（1987）年國民黨政府力推訂定《國家安全法》，陳菊、陳水扁與謝長廷等民進黨人，喊出「只要解嚴，不要國安法」、「抗議強行通過國安法」等口號走上街頭。

除此之外，如今位居台灣政壇高位的陳師孟與羅文嘉等人，1992年也參與了廢除台灣《刑法》100條的抗爭運動，要摘下官方隨意亂戴的「思想犯罪」帽子，爭取鄭南榕所提倡的「100%言論自由」。

就在《反滲透法》三讀的當天上午，幾位高齡的台灣白色恐怖受難者，有的坐在輪椅上，身披寫着「我坐過牢，我將再坐牢」的白衣，在台灣立院外抗議，批評《反滲透法》是「新戒嚴令」，質疑以民主為藉口，「對台灣實施鎮壓的開始」。這個場景令人有不勝唏噓之感，當年打倒威權、爭取民主的民進黨人，如今卻反過頭來支持、贊同帶着白色恐怖陰影的《反滲透法》。

當年台灣黨外民主人士，包括民進黨人在內，許多都受台灣自由主義思想家殷海光的啟蒙與影響。殷海光曾在1960年5月16日的《自由中國》雜誌上撰文，疾呼「「反共』不是黑暗統治的護符」。台灣推倒威權、走向民主已經30多年了，如今民進黨在選舉的催化下，出重拳立了《反滲透法》，過往民主化的理想的努力是不是被選舉打敗了呢？

這個答案，或許該重新深思殷海光留給他們的警語，不要再讓台灣社會和兩岸關係走回動盪顛躓的老路。