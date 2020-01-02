國內信心增強及投資回暖　中國學者：今年經濟有望「保六」

有中國學者判斷，中美如預期簽署第一階段貿易協議，加上國內信心增強和投資回暖，有望為2020年經濟「保六」提供有力支持。

有中國學者判斷，國內信心增強和投資回暖，有望為2020年經濟「保六」提供有力支持。(資料圖片)

多名中國學者近日在國務院新聞辦舉行的一場圍繞中國經濟形勢的交流活動中也一致判斷，6％是合理且能實現的目標。中國財政科學研究院院長劉尚希在活動中受訪時說：「儘管有很大不確定性，但確定的因素也在擴大和增強，2020年經濟增速不會比2019年更差，（預計在）6%左右，可能會稍微高一點。」劉尚希又判斷：「民營經濟的信心、民營企業的投資，會在到了低谷後慢慢往上走，支持經濟增長，這是一個非常積極的因素。」

中國經濟的另一個利好因素是投資回暖。清華大學經濟管理學院院長白重恩指出，考慮到債務增長過快，中國從2017年開始放緩基礎設施投資，從之前每年兩位數增長縮小到2019年的約4%，2020年的基建投資增速預計不會更低。劉尚希又估計，中國可能在2020年增發約10％專項債，用於擴大投資，補基礎設施短板，從而穩定經濟增長，並提升民眾生活質量。

劉尚希又指出，對經濟增速的理解應當從追求的目標，轉變成支撐就業、高質量發展和改革的手段和基礎條件。他說：「保持一定的經濟增長非常有必要，但增長應該擺在手段的位置……只要對當前的就業、改革和轉型升級沒有負面影響，經濟增速是多少都是合理的。」

（《聯合早報》）