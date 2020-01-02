外交部發言「出口轉內銷」　霸氣金句能反映對美策略嗎？

2019年12月31日，《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」刊文，題為〈呵呵、甩鍋……2019這一年 外交部的翻譯太難了〉，列舉外交部發言人華春瑩和耿爽去年的「金句」，並點評官方英譯，大部份都涉及中美關係，可以從中略窺過去一年的角力情況。

「呵呵」後首階段協議出爐

去年7月，中美貿易談判陷入僵局，美國總統特朗普警告，如果等到他贏出2020年大選，成功連任，中方只會得到一份更差的貿易協議，甚至是不會達成任何協議。當時華春瑩表示：「我看到了有關報導，我只想『呵呵』兩聲。」事隔半年左右，中美已敲定首階段協議內容，不日簽署作實。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，中國會在2017年購買240億美元農產品的基礎上，未來2年每年增加購買約160億美元的產品。中國農業副部長韓軍稱，這個部分協議會讓中國對美國的農業出口增加，包括已煮熟的家禽、梨及棗。

外交部發言人華春瑩。（資料圖片）

有點出人意表的是，協議並非單純「爆買」換「撤稅」。中國及美國官員均說，協議涉及保護知識產權、食品及農產品、金融服務、外匯以及有一則處理爭端的條款。

美國9月1日就中國對美出口的1200億美元商品，加徵15%關稅，其讓步之一便是將稅率減低一半至7.5%。惟美國對總值約2500億美元的進口中國商品，維持徵收25%關稅。

去年12月29日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter發文指：「由西藏到新疆，中國共產黨的鎮壓活動無關打擊恐怖主義。中共正嘗試消滅其公民的信仰和文化。各個社會必須尊重和保護宗教自由。」耿爽即反擊道：「我們奉勸美方還是要管好自己的事，手伸得太長，容易閃著腰。」

↓↓↓想了解2019年來中美貿易談判詳情，請點擊放大觀看：

+ 8 + 7 + 6

引詩句轟美國介入涉港事務

又如此前於9月，就美國國會審議禁售警用設備予香港警察，華春瑩指，美方一些政客縱容「反中亂港分子」，而她更引用毛澤東的詩句作補充：「螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易！」長安街知事認為是「霸氣側漏」，「希望西方媒體能夠準確理解這句翻譯所傳達的精髓」。美方就此如何回應呢？

10月7日，美國商務部以中方涉打壓維吾爾族和穆斯林為由，把28間中國科技公司和公安機關納入貿易黑名單。12月3日，美國眾議院通過《維吾爾介入與全球人道主義統一應對法》（Uighur Intervention and Global Humanitarian Unified Response Act），有待參議院複議通過，就可以送交特朗普簽署生效。

11月27日，特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），條文規定國務卿需最少每年一次確認，香港是否擁有足夠的自治權，審視香港是否符合獲得貿易特殊地位的資格。法案也賦權予行政機關，可以制裁在香港違反人權的官員。

🔑2019年11月28日感恩節集會🔑

實際行動相對謹慎小心

外交部的「出位」發言廣獲內地傳媒報道，經常被評為「懟得好」、「提氣」、「厲害了」等等，驟眼看也頗受國民認同和讚許，甚至不時有人定期整理發言人「金句」，以饗內地讀者，長安街知事正正延續這個「傳統」。

不過對於這些「中式幽默」和「義正辭嚴」，牆外傳媒一般只會在原文照錄時順便帶上，又或如內媒般拿來作政治熱話，換言之所謂「金句」可能主要用於「內銷打氣」，而不是「出口宣傳」。況且「嘴炮」雖然嗓門大，但怎響亮也不會成為外交事務的「指導思想」。

在「內銷打氣」背後，北京的實際行事都謹慎小心，首先在貿易戰中從未增稅至美方的水平，然後也未貿然推出中國版「黑名單」，盡可能以溝通磋商解決分歧。就涉港涉疆法案，中方態度亦頗為務實，暫時止於抗議，只要華府未大張旗鼓地執行法案，北京也不會輕舉妄動。