【黑鷹墜落】胡錫進：台軍最高統帥罹難　真不像是支能戰鬥的軍隊

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北市烏來山區迫降，造成參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職。參謀總長是台軍軍令系統最高指揮官、台軍軍職最高職務。 針對事件，中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進評論道，台灣軍隊裝備的整體可靠性實在不高，連最高將領的安全都保障不了，「真不像是支能戰鬥的軍隊。」

台灣黑鷹直升機的軍演照片。（AFP）

胡錫進寫道，台軍又墜毀一架戰機，最高統帥罹難，真不像是支能戰鬥的軍隊。

他表示，按照台媒報道，那架黑鷹直升機是行政專機，專門供高級官員乘坐，其安全性應當尤其得到保障，但它卻墜毀，不禁讓人想到台灣軍隊裝備的整體可靠性實在不高，連軍隊最高將領的安全都保障不了。

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胡錫進又道，台軍這批直升機是2010年與奧巴馬政府簽約購買的，但2015年才開始交付，2017年成軍。但之前墜毀一架，今天墜毀第二架。直升機的安全要以飛行萬小時的故障率來計算，但今天出事的這架飛行時間不到400小時。台軍維護和使用這架直升機不當或者操作失誤的概率，應高於這架飛機自身質量有問題的概率。

胡錫進認為，參謀總長墜機罹難，肯定會對台軍的士氣造成打擊。他又質疑，台軍作為只有二十幾萬人的軍隊，各種事故都出現，例如之前還有F-16戰機墜落，2016年誤射一枚導彈擊中漁船，其訓練水平不像是適合參與一場高強度對抗的樣子。

台灣空軍一架黑鷹直升機2日發生迫降意外，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，靈堂在台北三軍總醫院懷德廳設置 。（中央社）

胡錫進續指，沈一鳴的罹難對兩岸軍事形勢不會產生什麼影響。而總的來看，台灣軍隊更多是一個政治符號，被台灣當局用來做政治展示，作為他們所宣稱「台灣主權」的一個配件。

胡錫進引述一名03年接觸過的年輕台灣退役軍人的說話，「一旦解放軍攻打台灣，台軍能守多長時間，應該是按小時計的，能守48小時還是24小時不好說。」他認為，台灣軍隊的戰鬥士氣肯定很低。