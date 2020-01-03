支持統一恐成「叛國」　民進黨究竟視「憲法」為何物

原蔡英文競選總部發言人、同時也是現任民進黨不分區立委的林靜儀在接受《德國之聲》（Deutsche Welle）專訪時表示，「中國和台灣是兩個完全不同的國家」，並強調，「在中共不放棄武力犯台下，支持統一是叛國行為」。然而，回過頭看現行的《中華民國憲法》增修條文，明確寫道「為因應國家統一前」幾個大字，當憲法都寫了，民進黨卻說支持統一是「叛國」，那麼憲法對於民進黨、或是蔡英文，存在着什麼意義？或許是受到黨內的壓力，接受專訪的林靜儀在專訪刊出後旋即表示，她的言論被誤解，即刻辭去蔡英文總部發言人職務。

蔡英文總部原發言人林靜儀一席「支持統一恐成叛國」的言論，引起台灣社會議論。（Facebook@林靜儀 醫師.立法委員）

在《德國之聲》的專訪中一開始即提到，距李登輝提出兩岸是「特殊國與國關係」已逾20年，民進黨如何定義當前的兩岸關係？林靜儀回應，兩岸是互不隸屬的兩個政治實體。不過，她也提到，在兩岸各自的《憲法》中，仍把對方的領土主權放在《憲法》裏面，她說「這是我們兩邊最大的麻煩」。但林靜儀強調，兩岸基本上是「兩個完全不同的國家」。

此外，在關於若台灣多數民意認為兩岸可以統一，民進黨是否會接受的問題，林靜儀則說，公投無法處理有關主權的變更，這必須經過《憲法》，也就是要經過立法院處理。她也說，兩岸的整合不叫統一，而是台灣願意與中國大陸成為「同一個國家」。她甚至還表示，即便從中華民國改成台灣，也不必管北京能否接受，因為這是台灣的「內政」。

更引人注目的內容在於，林靜儀指出，在憲法上、或現在認為中共對台灣一直是威脅的政黨、威脅的政權，有飛彈對着台灣，不斷威脅要用武力入侵，「那麼這樣的主張（支持統一），對國家來說是叛國的，是不能被允許的」。

依照《中華民國憲法》，中國大陸仍是中華民國領土。（資料圖片）

雖然林靜儀已宣布辭去蔡辦發言人一職，試圖為此次專訪風波止血，然而，由林靜儀的言論可以看出，民進黨相關人士對於何謂言論自由，或是憲法的意義，處在一種「自我解讀」的氛圍中。對己方有利的就拿來說嘴，與自己不同意見的就可以上綱到國安問題、聲稱拒絕大陸的滲透。

不去深究《中華民國憲法》的理論背景或架構，單單從「為因應國家統一前」幾個字來看，民進黨一直以來都刻意忽略之；但當外界提醒民進黨這幾個字的存在，他們從來也只會打模糊仗。儘管立法院佔絕對多數，民進黨也不願、或不敢修憲，把最礙眼的這些字、以及對領土的規範一併清理乾淨。說到底，民進黨應該也要為這種窘境負上一點責任。

再者，既然憲法明確提到「因應國家統一前」，在沒有調整修改的情況下，不論過程多久，追求國家統一是必然。既然是必然，那怎麼會變成支持統一反而變成叛國？雖然林靜儀強調，是在中共仍未放棄武統台灣的狀況下仍支持統一才有「叛國」可能，但大陸有武統的聲音沒錯，但就連習近平都說追求的是兩岸「和平統一」，這更證明了不能只聽一部分的意見，而忽略更多數人的想法。

以蔡英文為首的民進黨政治人物，既然是參選「中華民國總統」，就應尊重並維護《中華民國憲法》，而非選擇性的承認憲法論述。（洪嘉徽／多維新聞）

更何況，希望兩岸統一，與大陸要不要武統台灣，本來就是風馬牛不相及，林靜儀的說法，難道是要對台灣民眾做思想檢查？既然民進黨政府不顧憲法，何不乾脆再訂一部新版的《動員戡亂時期臨時條款》，搭配「反共不反中」的口號、《反滲透法》的制定，直接自絕於兩岸交流？

其實，民進黨既然已經有了幾次的執政經驗，就應該了解，從現實的情況來看，阻絕兩岸交流是非常困難的；既然困難，為什麼不去鼓勵、去推動兩岸務實來往，而不是隻會用法律、用各種言論把中國大陸形塑成萬惡不赦的敵人模樣，這並不會解決問題，反而只會讓問題擴大。即便林靜儀已辭去相關職務，但民進黨當權者更應認知現況，才不致於讓類似情形一再發生，衍伸出不必要的麻煩。