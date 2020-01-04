【黑鷹墜落】應是給台灣2020年的一個警醒

1月2日，載有台灣參謀總長等高階將領的UH-60M直升機墜毀台灣新北、宜蘭交接處山區，造成8死5傷，其中包括台灣軍令系統最高首長、參謀總長沈一鳴在內都遇難，此次墜機是台灣軍事史上從未有過的慘劇，震驚島內政軍。有分析認為，此次墜機或將引發台灣新一任國安高層人員佈局，當然也有聲音指此次墜機的時間點不尋常。

無論如何，在剛剛迎來2020新年之際，台灣軍隊最高首長即墜亡對島內來說都是一個噩耗。而距台灣大選僅剩一週時間，黑鷹墜機事件料也給主打「抗中」牌的蔡英文一記重擊。要知道，當初台灣重金從美國購入這批黑鷹直升機時就被指是為了應對大陸解放軍的「癱瘓斬首行動」，可如今卻連軍隊最高將領的安全都保障不了。更重要的是，此次事故似乎也會給台灣民眾帶來拷問，如果2020年之後兩岸真的進入一個無法挽回的實質對抗階段，台灣要如何自保？

據報道，此次墜機事件是台灣防務部門的一架黑鷹直升機在從台灣松山機場飛往宜蘭進行春節慰勉的過程中墜毀。該直升機型號UH-60M，是台軍在2014年向美國訂購的60架UH-60M黑鷹直升機之一，總金額高達31億美元，單價為4,990萬美元。雖然當前墜機原因不明，但在網絡上已經有諸多討論。例如有推測認為，台灣訂購的這批飛機是通用款黑鷹UH-60M，適配於美國陸軍使用，並未就台灣多山的地形加裝氣象雷達等配件；還有認為這架黑鷹直升機可能是在迷霧中降低高度，迷航後撞上山體，導致墜毀。

台灣軍隊裝備的黑鷹直升機單價4990萬美元。（網絡圖片）

不過，墜機事故後，台灣氣象局方面消息顯示，當日早上台灣地區東北角和宜蘭天氣都還好，而此次墜毀的黑鷹直升機是行政專機，也即專供高級官員乘坐，其飛行時間尚不足400小時，大概率可以預測台軍維護和使用這架直升機不當或者操作失誤的概率應當說高於這架飛機自身質量有問題的概率。其搭載的又是台灣軍事系統的最高級別軍官，想必配備的飛行員、航線佈置以及飛機保養都應得到最完善的檢查，但是「黑天鵝」還是出現了。

無論是直升機本身的保養問題還是飛行員操作問題再或者是未預料到的天氣變化，從這樣一個簡單的飛行可一窺台灣整體作戰水平。這雖然是一個偶然事件，但偶然性中也有必然性。

2018 年2月5日，台灣內政部空勤總隊一架UH-60M黑鷹在前往蘭嶼執行病患護送任務，在返程起飛3分鐘後墜海失事，機上共計6人全部遇難。據當時的調查結果，墜毀事故的原因是直升機遭遇低空亂流，且駕駛並未按照正常程序操作所造成。

台灣海軍「成功」號巡防艦。（網絡圖片）

而事實上，台灣整體防務能力一直都被外界指摘，例如台灣每年例行的漢光演習就屢傳醜聞。1994年9月台灣「漢光11」號演習因海軍「成功」艦誤擊民間拖靶機，造成4名機員罹難；2003年9月的演習中，海軍「劍龍」級潛艇「海龍號」發生魚雷「失聯」事故，後被當地漁民在宜蘭沙灘發現令世人「國防部長」湯曜明公開致歉；2006年7月，「漢光22」號演習發射拖式導彈時嚴重脱靶，一枚落在距離時任領導人陳水扁約200米的海面爆炸，引發一場虛驚；2007年5月台軍「漢光23號」演習期間，台軍在蘇澳海邊進行導彈試射，但卻造成導彈掉落公墓區事故。根據統計，「漢光」演習自1984年舉行以來到2018年，已發生8起戰機意外事故，造成11人死亡，其中F-16戰機共發生7次墜機事故，造成7名飛行員殉職。

可見，此次的墜機事件僅是台灣作戰水平暴露的最新註腳。在此次黑鷹直升機墜毀一事上質疑台灣軍隊戰鬥力的環球時報綜編胡錫進則更加激進地認為，台灣軍隊更多是一個政治符號，被當局用來做政治展示，作為他們所宣稱的「台灣主權」的一個配件。

也許外界可以嘲諷，但台灣應有自知之明。可是蔡英文任上加快脱中步伐，力推新南向政策對抗兩岸經濟交流，又先後修訂國安五法，日前再通過反滲透法三讀，為「務實台獨」進一步提供法理基礎，在整個台灣2020總統選舉過程中，「反中」甚至成為島內政治正確，只是如果按照這種「路線」，2020年之後，台灣將如何與將自己納入中國地理版圖之內且日漸強壯的大陸相處。

要知道在2019年初的告台灣同胞書40周年紀念會上，中共總書記習近平即提出「一國兩制台灣方案」，而早在十九大報告上，中共已將統一問題納入未來發展階段的日程表，根據其所提到的「兩個階段性戰略目標」，「完成祖國統一」在2035年最遲在2050年前完成。近兩年，中國大陸武統論呼聲高漲，中國海軍發展後來居上，正在改寫南海「命運」。隨着兩岸實力的此消彼長，未來台灣將如何自處？如何防護？難道真要將全部希望寄託在美國身上嗎？

如今中美對抗的局勢複雜，就連歐盟、日本等都如履薄冰，而台灣當局卻如此激進，難道真要帶着2,300萬台灣民眾火中取栗嗎？也許2020新年的這次墜機帶給台灣的除了哀悼更應該是反省。