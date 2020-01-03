【台基斷交】基里巴斯總統訪華考察京滬浙粵　將與習李舉行會談

太平洋島國基里巴斯去年與台灣斷交後再與中國大陸恢復外交關係，總統塔內希．馬茂（Taneti Maamau）將於周六（4日）展開為期一周的訪華之旅，是基里巴斯總統首次訪華，亦是中國在2020年接待的首場國事訪問。

基里巴斯與台灣斷交後再與中國大陸恢復外交關係，馬茂與王毅簽署《中華人民共和國與基里巴斯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。（）

據此前中國外交部發言人耿爽指，馬茂將會與國家主席習近平及國務院總理李克強舉行會談，中國會與基里巴斯就雙邊關係以及共同關心的國際及地區問題深入交換意見。

另有內地傳媒報道，馬茂此行還會訪問上海、浙江省及廣東省，並引述中國國際問題研究院拉美和加勒比研究所副所長朱中博指出，由於基里巴斯的經濟來源主要依靠旅遊業和漁業，馬茂訪問上述三個沿海省市，無論是在漁業捕撈還是在對外開放的程度，都可以在未來兩國的合作方面扮演先鋒作用，「特別是廣東的很多城市都和太平洋國家有定點合作關係，雙方之間交流密切。廣東一直是中國和太平洋島國合作的前沿，雙方的關係也由來已久。」

報道又提到，基里巴斯與中國復交後，該國官員已經展開密集的訪華行程，為馬茂訪華前期鋪墊，而且內容上或多或少都與漁業有關。例如2019年10月基里巴斯的議長訪問廣東省，考察中基經濟合作潛力，同年12月體育部長率團訪問浙江省，行程中有特別考察浙江海洋大學。

基里巴斯與中國復交後，該國官員已經展開密集的訪華行程，為馬茂訪華前期鋪墊。（中新網）

第二屆中國國際進口博覽會亦有基里巴斯的身影，漁業部長曾到訪中國（上海）自由貿易試驗區國別（地區）中心南太平洋島國聯合館，與上海自貿區、南太平洋島國聯合館等方面交流溝通海洋產品貿易相關事宜。基里巴斯漁業部長當時表示，希望基里巴斯新鮮的海產品盡快登上中國民眾的餐桌，又稱基里巴斯期待參加今年的第三屆進博會。

（澎湃新聞）