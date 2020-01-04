國家藥監局衛健委聯合會議　要求3月底前實現所有疫苗來源可查

國家藥監局聯同國家衛健委周五（3日）下午召開推進疫苗信息化追溯體系建設工作電話會議，各相關單位要確保在3月底前完成建設任務，實現全部疫苗產品來源可查、去向可追、責任可究。

國家藥監局藥品監管司相關負責人要求，各有關省藥監局要督促疫苗上市許可持有人，落實疫苗信息化追溯系統建設主體責任，上市許可持有人賦碼、掃碼和數據上傳，須嚴格遵照國家局發布的標準，並做好追溯數據維護、及時上傳至協同平台，以保證疫苗追溯信息可聯通、可校驗；無疫苗生產企業的省份要重點督促配送單位、疾控機構與協同平臺實現數據對接。

國家藥監局及衛健委要求在3月底前，完成疫苗信息化追溯體系建設任務，實現全部疫苗產品來源可查、去向可追、責任可究。（資料圖片）

國家衛健委疾控局負責人則要求各省衛生健康部門，要將疫苗追溯體系建設與免疫規劃系統建設相結合，加大基層單位信息化系統建設力度，加強對各級疾控機構的指導和監督，督促試點省份疾控機構信息化系統盡快與協同平合實現對接並傳輸數據。

國家藥監局副局長陳時飛指，疫苗信息化追溯體系建設要放在當前監管工作的重要位置，並要在積極推進建設的同時，各省藥品監管部門要落實法規要求，全面加強疫苗質量監管，嚴懲違法違規行為，提升應急處置能力，不斷加強疫苗監管能力建設。

（人民日報）