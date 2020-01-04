中紀委新年打虎　陝西兩高官同日被開除黨籍

中紀委新年再發力「打虎」，於1月4日開除陝西省委原書記趙正永，以及陝西副省長陳國強中共黨籍，進行立案審查調查。這意味着趙正永和陳國強案將進入司法程序。

趙正永於2019年1月15日落馬，被查前他的職務是全國人大原內務司法委員會副主任委員。公開資料顯示，趙正永2001年6月開始陝西官場生涯，先後擔任陝西省委常委、省政法委書記、任陝西副省長、黨組副書記、出任陝西省委副書記、陝西代省長、省長。

2012年12月18日，趙正永擔任陝西省委書記。直至2016年4月1日辭去陝西省十二屆人大常委會主任職務，趙正永在陝西省委任職將近15年。

中紀委通報指趙正永是典型的「兩面人」、「兩面派」，指其「對黨中央決策部署思想上不重視、政治上不負責、工作上不認真，陽奉陰違、自行其是、敷衍塞責、應付了事，與黨離心離德，無視組織一再教育幫助挽救，多次欺騙組織，對抗組織審查」。

通報還指趙正永大搞特權活動，培植個人勢力，搞團團夥夥，縱容親屬肆意插手幹部選拔任用工作；肆無忌憚聚錢斂財，收受禮品、禮金，濫權妄為，大搞權錢交易，在職務晉升、能源資源開發利用、企業經營、工程項目承攬等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物；道德敗壞，家風不正，對家人、親屬失管失教。

陝西省因為秦嶺違建別墅案引發官場大地震，許多官員因此落馬。（資料圖片）

陝西秦嶺別墅案，是趙正永對中南海陽奉陰違，違逆中共總書記習近平指示的典型。秦嶺違建別墅始於2002年，自那時起秦嶺不斷出現違規建設的別墅項目。習近平曾先後6次就「秦嶺違建」做出批示指示。直至2018年7月，秦嶺違建別墅整治才徹底拆除。趙正永擔任陝西省委書記期間，被指違逆習近平指示，在該案上欺瞞中南海。

趙正永的被查，也牽連出陝西官場腐敗窩案。在趙正永落馬前後，有多名陝西原高官落馬。陝西副省長陳國強就是其中之一。今天同日被開除中共黨籍的陳國強，被認為是趙正永的大管家，兩人都是安徽老鄉。陳國強生於1962年5月，安徽宿州人，曾任陝西省人社廳副廳長，陝西省政府副秘書長、秘書長，2018年1月出任陝西省副省長。2019年3月29日，陝西副省長陳國強被免職 。

在趙正永落馬之前，其多名下屬和同僚已在近兩年內先後被查，包括陝西西安原市委書記魏民洲、陝西省委原秘書長錢引安，陝西西安原市長上官吉慶、陝西原副省長馮新柱等人。

此外，自趙正永被查後，他在其他領域的「白手套」也相繼浮出水面。趙正永在石油領域的「白手套」，是陝西海安實業有限公司董事長俞洧；在煤炭行業的「白手套」是陝西煤業化工集團有限公司全資子公司海南德璟置業投資有限公司執行董事姚春雷。陝西延長石油連續兩任董事長沈浩和賀久長，自2019年春節前後以來失聯，消息人士透露，兩人均被協助調查，與趙正永案有關。