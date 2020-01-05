【中聯辦換人】非常時期非常之人非常任命　駱惠寧臨危受命有深意

2020年新年伊始，一則關於香港的人事調整引發了輿論關注。在國務院1月4日頒佈的最新人事任命中，全國人大財政經濟委員會副主任駱惠寧接任新一任香港中聯辦主任，帶領中聯辦度過香港修例風波高潮的王志民卸任。在修例風波持續半年多，經濟社會發展和「一國兩制」實踐面臨嚴峻危機之際，這則重要人事調整很不尋常。 查閲駱惠寧的仕途簡歷，會發現有五個特別之處。一是他並非港澳系統或外交系統出身。自香港回歸國家以來，在駱惠寧之前歷經了姜恩柱、高祀仁、彭清華、張曉明和王志民五位中聯辦主任，他們或出身於與港澳事務存在密切關聯的外交系統，或有過港澳辦、中聯辦的任職經歷，唯獨今次新獲任命的駱惠寧，在過去幾十年的政治生涯與香港沒有明顯的直接關聯。二是他乃中共「封疆大吏」出身，資歷深，在安徽、青海、山西三地擔任過省領導，其中以省委書記的身份主政青海、山西，是典型的政治幹部。如今，他以封疆大吏之履歷，執掌香港中聯辦，這在以往是未曾有過的情況。

在香港修例風波持續半年多之際，北京委任政治經驗更豐富、歷經更多考驗和錘鍊的駱惠寧執掌香港中聯辦，具有不同尋常的政治深意。（VCG）

三是他2016年調任山西省委書記時，正值山西塌方式腐敗後的官場生態重塑階段。他在如此關鍵時刻主政山西，充分體現北京的信任，而後來他的工作同樣獲得官場的認可。2019年11月30日他卸任山西省委書記時，新任山西省委書記樓陽生評價駱惠寧當初主政山西時，「正值山西政治生態在治亂中奮力治本、經濟發展在下行中奮力前行的關鍵時期」，「為山西改革發展穩定傾注了大量心血，做了大量卓有成效的工作」。

四是1954年出生的駱惠寧已經年滿65，到了中國官場正部級官員的退休年齡，他不久前卸任山西省委書記，正是因為年齡到線。2019年12月28日他調任全國人大財政經濟委員會副主任委員，已經說明他退居二線。結果短短几天之內，他重新從全國人大轉赴香港中聯辦，擔任實職，可謂超齡服役。五是眼下的香港深陷回歸國家22年來最嚴峻的管治危機，經濟出現技術性衰退，社會局勢緊張對立。

以上分析可見，駱惠寧雖非港澳系統或外交系統出身，但有着多年的封疆大吏履歷，具有主政一方的經驗，在山西應對過重大腐敗危機。相較於以往中聯辦主任任職前更多的技術官僚色彩，政治經驗更豐富、歷經更多考驗和錘鍊的駱惠寧顯然更具政治官僚色彩，或許更擅長從整體結構來處理香港問題。今次北京對非常之人駱惠寧委以重任，無疑是非常時期的非常任命，他是帶着具體使命來香港。

過去半年多以來，因為修例風波的爆發，困擾香港經濟社會發展和「一國兩制」良性運轉的一系列深層次矛盾全部暴露無遺，給了北京治港工作一個慘痛教訓。2019年10月28日，中共召開的十九屆四中全會，因應香港回歸22年以來尤其是修例風波折射出的管治問題，提出了許多有針對性的政策宣示和改進完善的要求。在這種非常時刻，北京讓「有擔當」的駱惠寧主掌香港中聯辦，顯然是希望他以當年重建山西政治生態的魄力，在實行「一國兩制」的香港，擔負起更具政治挑戰的改革重任。