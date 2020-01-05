人民日報：過去一年對港澳台三地都不平凡　祖國是最堅強的後盾

踏入2020年，官媒《人民日報》今日（5日）發表評論文章，形容剛剛過去的一年對於港澳台三地來說，是不平凡的一年，無數事例證明，「祖國是港澳台同胞最堅強的後盾。」

2019年年初，《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在京舉行。（新華社）

文章列舉不同事例，包括2019年年初，《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在京舉行，習近平發表重要講話，為兩岸關係定向領航。2月，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布，繪就國際一流灣區藍圖。12月20日，澳門迎來回歸20周年，習近平高度評價澳門發展成就，為澳門再創新輝煌指明方向、注入信心力量。「回顧2019，無數事例雄辯地證明，祖國是港澳台同胞最堅強的後盾」

文章指出，回歸以來，香港和澳門就走上與祖國共同發展的寬廣道路，「一國兩制」實踐取得舉世公認成績的背後，離不開祖國內地的大力支持。同時表示，兩岸一家親，深化融合發展是大勢。一年來，祖國大陸率先同台灣同胞分享發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇，讓台胞台企有更多獲得感。「兩岸深化融合發展是一個大舞台，台胞台企收穫滿滿，也大有作為。」

文末引述習近平所說：「中華民族偉大復興的前進步伐勢不可擋，香港、澳門與祖國內地同發展、共繁榮的道路必將越走越寬廣！有強大祖國做依靠，堅定發展方向，明天定會更加美好。」（新華社）

文章強調，為了更加美好的明天，港澳台同胞更要珍惜機遇、抓住機遇。粵港澳大灣區建設為港澳人士、尤其是青年人提供廣闊的發展空間。粵港澳大灣區是創新創業的熱土，是港澳青年成長成才的舞台。

文章又道，台資企業可參與大陸5G技術研發和網絡建設，台胞可在中國駐外使領館尋求領事保護與協助，台灣地區的體育從業者可在大陸「持證上崗」，在大陸就業、居住和就讀的台灣居民將依法參加社會保險。越來越多的惠及台胞台企的政策措施，為台胞共享機遇、共謀發展創造更多機遇。」可以預見，這樣的好事、實事會越來越多，台胞的獲得感也會越來越強。」

文末引述習近平所說：「有強大祖國做依靠，台灣同胞的民生福祉會更好，發展空間會更大，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。 」「中華民族偉大復興的前進步伐勢不可擋，香港、澳門與祖國內地同發展、共繁榮的道路必將越走越寬廣！有強大祖國做依靠，堅定發展方向，明天定會更加美好。」