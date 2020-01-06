被控在Twitter散布損害國家形象假訊息　武漢網民遭判監1年3個月

據中央社報道，武漢一名56歲的王姓男子被控翻牆到Twitter散布嚴重損害國家形象、危害國家利益的虛假訊息，上月被湖北省武漢市蔡甸區人民法院以尋釁滋事罪及誹謗罪一審判處有期徒刑1年3個月。

武漢一名56歲的王姓男子被控翻牆到Twitter散布嚴重損害國家形象、危害國家利益的虛假訊息，遭判處有期徒刑1年3個月。(資料圖片)

報道指，王男是內地民主黨派「九三學社」的社員。據中國裁判文書網先前公布的刑事判決書，王男於2017年5月至2019年4月期間利用非法的翻牆軟件多次登入Twitter，其帳號涉及發布、轉發並攻擊、醜化黨和國家領導人和國家政策的言論有12條；部分涉及「六四」及抨擊國家、政體等反動言論。

王男發布和轉發涉及國內重大事件的文章共計10篇，被控涉嫌犯「尋釁滋事罪」。具體內容包括「中共控制所有資源……勞動人民只能分一杯羹」、「既然中國是世界上最好的社會主義制度，為什麼一代比一代素質低」、「共產黨奪權是為了殺人」、「中共不會開放網絡」等。

王男又因為轉發「希特勒、毛某（毛澤東）和波爾布特為了屠戮而征服」、「毛某勾結日軍」2篇文章，捏造誹謗黨和國家領導人名譽，被控「誹謗罪」。

法院2019年12月17日判決王男犯尋釁滋事罪，處有期徒刑1年；犯誹謗罪處有期徒刑6個月，剝奪政治權利3年，決定執行有期徒刑1年3個月，剝奪政治權利3年。本案仍可上訴。判決書又顯示，王男在2019年4月被武漢市公安局刑事偵查大隊查獲，先遭行政拘留15天；又因涉嫌犯尋釁滋事罪，同年5月8日被刑事拘留，6月14日被逮捕，其後一直羈押於武漢市蔡甸區看守所。涉案判決書目前在中國裁判文書網已經搜尋不到。

（中央社）