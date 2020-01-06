美國定點獵殺伊朗指揮官　學者金燦榮：無能且走臭棋

美國空襲擊殺了伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），使伊朗局勢急劇升温。對此中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮表示，美國做出如此行為實屬無能，走的是一步臭棋。金燦榮認為，美國的行為不僅激化與伊朗的矛盾，而且還刺激與伊拉克什葉派的關係，這非常不利於地區穩定。

金燦榮說，實際上，美國可以採取談判的方式，或者退而求其次的方法，即消滅聖城旅，而只打掉蘇萊曼尼，只會激化矛盾。因為這種暗殺行為，對方是會效仿的。

金燦榮還借用中國內戰時期的蔣介石暗殺聞一多、李公樸來舉例，稱這種行為政治負面效果太大，而毛澤東則用思想運動、教育來團結多數。

針對有說法指，美國和伊朗的關係惡化，甚至不排除發生戰爭，這將給中國再次創造戰略機遇期，金燦榮表示，中國不能如此想，關鍵還是要把自己的事做好，而不是特別指望外部的機遇。

他認為，中國應對美國的行為加以譴責，然後表達「希望談判解決問題，有矛盾大家坐下來談」立場，然後長期戰略還是着重於加強內功，國際上還要保持基本態度，即勸談促和。

金燦榮稱，美國用暗殺方式來炸死蘇萊曼尼對大國而言是一種無能的表現，作為超級大國，這件事做得很不體面。

伊朗總統魯克尼，最高精神領袖哈梅內伊出席蘇萊曼尼的葬禮。（Reuters）

1月5日，這位美國問題專家再次發表看法，稱上述事件本質上是國家犯罪行為，這種手段不僅不體面，反而反映出超級大國的虛弱。美國的行為是一步臭棋，一個敗筆。

另外，金燦榮還狠批中國社交媒體一種論調，即「蘇萊曼尼是聯合國認定的恐怖分子，被炸死活該」，稱聯合國從未定性其恐怖分子，而只是美國單方面定性的，強調這些中國網民「真的太蠢」。他認為這種一種美國抹黑蘇萊曼尼的輿論戰。

對於蘇萊曼尼被殺一事，中國外交部發言人耿爽指，反對在國際關係中使用武力，主張各方應遵守聯合國憲章宗旨和原則，以及國際關係基本準則。

耿爽還強調，伊拉克的主權獨立和領土完整應得到尊重，中國敦促有關各方，特別是美國要保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。

另外，中國外長王毅分別於伊朗、法國、俄羅斯三國外長通電話，就中東局勢進行溝通。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進則在社交媒體表示，「幸虧中國是個核大國」。他還說，「別以為東風41還有核潛艇不能吃也不能喝，不打仗就沒用。中國天天都在用它們，用它們參與塑造美國對中國的態度。」