北京高度「禮遇」基里巴斯　兩岸「外交戰」是否再起漣漪？

1月6日，央視新聞報道稱，中國國家主席習近平在人民大會堂同基里巴斯（台灣稱為吉里巴斯）總統馬茂（Taneti Mamau）會談。習近平指出，2019年9月，中國同基里巴斯在一個中國原則基礎上恢復外交關係，掀開了兩國關係發展新篇章，總統和基里巴斯政府站在了歷史的正確一邊，中方對此高度讚賞。

此外，馬茂在同天上午也和中國國務院總理李克強在人民大會堂會進行會面。據悉，此次兩國簽署了共建「一帶一路」諒解備忘錄等文件，同時中方已經批准基里巴斯為中國公民組團出境旅遊目的地國，中方並表示願同基方在聯合國、太平洋島國論壇等多邊機制內加強溝通合作，繼續在南南合作框架內為基方應對氣候變化提供支持幫助，維護發展中國家共同利益。馬茂此行還會訪問上海、浙江省及廣東省。

國務院總理李克強會見基里巴斯總統馬茂。（新華社）

那麼誰是基里巴斯總統馬茂呢？原來他曾是台灣的「盟友」，基里巴斯位於太平洋中部，由33個大小島嶼組成，人口僅約有11萬，是世界最不發達國家之一。

2019年9月20日，台灣外交部長吳釗燮召開記者會宣布與基里巴斯斷交，並全面停止台基雙邊計劃，立即撤離大使館等等行動，「我國對基國政府不顧多年來的多方協助與情誼，我方至感遺憾並予以強烈譴責」。而這是因為基里巴斯已有意轉向北京建交。

而吳釗燮在譴責之外，還數落了一下該國總統。「基里巴斯馬茂總統及執政黨部份人士一直對中國存有幻想，馬茂總統於2016年上台後仍與中國有經常性互動。」

而從歷史來看，在2003年11月，由於基里巴斯不顧北京抗議，堅持與台灣建交，北京隨即中止同基里巴斯的外交關係。台灣與基里巴斯建交時，當地僅有大約11萬人口，而今仍然維持這樣規模的人數。時過境遷，基里巴斯於2019年9月20日宣布承認「一個中國」原則，並於9月27日和北京復交。

1月6日，國家主席習近平在北京人民大會堂同基里巴斯總統馬茂會談。這是會談前，習近平和夫人彭麗媛同馬茂總統夫婦合影。（新華社）

雖然台基有雙邊合作，甚至台灣還有大使館在基里巴斯，不過在台灣社會中，顯然對於曾經的朋友基里巴斯並不熟悉，甚至有許多台灣民眾是因為「台基斷交」才第一次認識了這個「島國」。

而美國和日本對於台基斷交的態度，美國在台協會（AIT）在2019年9月21日指出，美國對此深感失望。日本台灣交流協會代表沼田幹夫也在臉書表示，從兩岸關係及地區的和平與穩定的觀點，對於近期台灣的「斷交潮」表示關切。

基里巴斯在轉向和北京建交後，以一個僅有11萬人口的「島國」之姿，在2020年初受到中國的高度「禮遇」。而這也可以視為北京向國際社會釋放的訊號，似乎暗示着在2020年中，兩岸的「外交戰火」仍然不會止息。

不過，外界也有人認為，北京對基里巴斯的重視是源自於中國的「太平洋島國」戰略，從經濟上來說，兩者是互補關係，中國提供市場、資金、技術和人力資源，太平洋島國提供豐富的海洋、森林、礦產資源以及政策支持，實現優勢互補與資源整合，在雙贏原則下共同發展。另一方面，在政治上，北京拉攏「太平洋島國」則可以對抗美澳同盟，換言之，它其實是中美大國博奕的一個「微型戰場」。