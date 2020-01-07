涉對秦嶺違建別墅問題虛假整改　陝西漢中原副市長鄭永濤遭雙開

陝西省紀委監委1月6日發布消息稱，陝西省漢中市原副市長鄭永濤被開除黨籍和公職。值得關注的是，鄭永濤2019年2月28日獲任漢中市副市長。結果僅僅不到8個月，2019年10月24日，鄭永濤被免去漢中市副市長職務，隨即被查。

涉秦嶺別墅案，陝西漢中原副市長鄭永濤遭雙開。（網上圖片）

官方通報稱：經批准，陝西省紀委監委對漢中市原副市長鄭永濤嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。其對益豐國際項目違建別墅問題虛假整改、違規決策，造成不良影響。

經查：鄭永濤違反中央八項規定精神，違規收受可能影響公正執行公務的禮金，向從事公務的人員贈送明顯超出正常禮尚往來的禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織紀律，利用職權或職務上的影響，在幹部職務晉升、職工錄用、工作調動等方面為他人謀取利益；違反廉潔紀律，將應當由個人支付的費用由下屬單位報銷；違反工作紀律，不認真履行職責，對益豐國際項目違建別墅問題虛假整改、違規決策，造成不良影響，干預和插手建設工程項目；違反國家法律法規，涉嫌受賄犯罪。

鄭永濤理想信念喪失，紀法底線失守，權力觀扭曲，搞權錢交易、以權謀私；黨性原則缺失，組織觀念淡漠，違規插手、干預官員人事工作；責任心缺失，政績觀錯位，實用主義、功利主義作祟，對上應付了事、虛假整改，對下任性用權、濫權妄為。其行為已構成嚴重違紀並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。

陝西省漢中市南鄭區一地產企業打着養老項目幌子，在秦嶺南麓400畝山地上建別墅區。（網上圖片）

自2018年7月，秦嶺北麓違建別墅拆除工作開展以後，千餘座蔓延在秦嶺山脈中的違建別墅逐漸消失。2019年5月，又有媒體報道，陝西省漢中市南鄭區一地產企業打着養老項目幌子，在秦嶺南麓400畝山地上建別墅區。漢中市南鄭區人民政府新聞辦公室發佈的最新通報稱，按照市區工作部署，依據相關法律法規，對益豐國際項目中已認定的違法建築依法實施拆除。

據中國房地產報報道，這個「獨享漢山山脈600畝山地森林資源」的別墅項目，在2009年當地媒體報道中被稱為「漢中首家大型高標準養老服務機構」，甚至2010年的南鄭縣政府工作報告中，「益豐國際頤養中心建設」被列為南鄭縣重點招商推進的惠民工程之一。然而，2010年在建設用地規劃許可中還是以「公用設施和居住用地」立項的益豐國際?頤養中心，到2014年變更為益豐國際商品住宅，並取得商品房預售許可證，正式以別墅大盤對外公開銷售。

違法別墅群被拆除。（網上圖片）

鄭永濤2011年6月調任南鄭縣，任職縣委副書記、代縣長，半年後扶正，任職南鄭縣縣長，在南鄭縣任職3年半。益豐國際打着「公用設施和居住用地」立項的幌子，卻大肆開發別墅項目，正是在鄭永濤任內操作的。

報道顯示，這個由養老項目「移花接木」而來的別墅項目，最初簽約開發用地336畝，規劃使用面積170畝，國土審批105畝，而開發商實際開發佔地426畝，涉嫌批少佔多。此外，該項目早在2009年11月就已經大肆宣傳並開工建設，但規劃用地、施工許可、土地使用等行政審批手續均在2010年5月以後辦理，其中，國土使用證至2013年年底才獲得審批，涉嫌未批先建。

媒體曝光後，2019年5月20日，漢中市南鄭區政府新聞辦發佈情況通報稱，針對「南鄭區400畝秦巴山地建別墅」問題，區委、區政府成立調查組，立即就報道中反映的問題進行調查。

2019年5月22日，南鄭區政府新聞辦通報，對益豐國際項目中已認定的違法建築依法實施拆除。7月17日，當地開始全面拆除秦嶺南麓的益豐國際別墅群。南鄭區政府稱，所有別墅都要拆，是因為整個項目違法。

鄭永濤被「雙開」同日，1月6日，陝西通報5起違規收受禮金禮品問題，其中一起是西安市政府參事室原參事田黨生違規收受禮金、禮品問題。

田黨生半年前被「雙開」，通報中稱他「落實黨中央關於秦嶺保護的決策部署打折扣」。

2019年1月18日出版的《陝西日報》頭版刊發文章《懲腐惡一刻不鬆 正風紀半步不退——陝西省2018年黨風廉政建設和反腐敗工作綜述》稱：省紀委監委把秦嶺北麓西安境內違建別墅問題專項整治工作作為踐行「兩個維護」的現實檢驗，加強對違建別墅排查、資金追繳等工作的監督檢查，徹底查清違反政治紀律的人和事。嚴肅查處西安市秦嶺辦首任主任、規劃局原局長和紅星，市國土局原局長田黨生，市環保局原局長羅亞民，市政府原秘書長焦維發，原戶縣縣長張永潮等嚴重違紀違法問題。

田黨生曾主持「秦嶺終南山世界地質公園地質遺蹟保護與開發」等十餘項省部級重大項目。田黨生此前曾在公開場合高喊「讓秦嶺屬於未來」。在談到秦嶺時，他反覆提及「生態名片」，他說：走進大秦嶺，共商生態秦嶺的大計，讓秦嶺不僅屬於過去更屬於未來。諷刺的是，他最終也因秦嶺別墅違建問題「落馬」。

秦嶺北麓西安段共查出違建別墅1194幢，拆除1185幢，沒收9幢。（視覺中國）

一段時間以來，秦嶺北麓不斷出現違規、違法建設的別墅，中共高層雖然三令五申、地方也出台多項政策法規，要求保護好秦嶺生態環境，但是還是有很多人盯上了秦嶺的好山好水，試圖將「國家公園」變為「私家花園」，嚴重破壞了生態環境。

中央專項整治工作組發現，在2014年陝西號稱整治完畢的202棟違建別墅中，實際上只進行了部分處置；2014年對202棟違建別墅整治之後，秦嶺北麓仍然不斷出現違規新建別墅達600餘棟之多。

2018年7月以來，「秦嶺違建別墅拆除」備受社會關注。隨後，秦嶺北麓西安段清查出1,194棟違建別墅；其中依法拆除1,185棟、依法沒收9棟，實現了從全面拆除到全面復綠；一些黨員官員因違紀違法被立案調查。

據報道，涉秦嶺別墅問題官員已有1,000餘人被問話，有多名高官已被判刑或黨紀政紀處分，其中包括陝西省委原書記趙正永，陝西省委原常委、秘書長錢引安，陝西省人大常委會原黨組副書記、副主任魏民洲，陝西前副省長馮新柱，西安原市長上官吉慶等，還有部分仍在調查當中。