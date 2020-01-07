中央政治局常委會聽取5黨組工作匯報　強調毫不動搖堅持中共領導

中共中央政治局常委會今天（7日）舉行會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院等各機構黨組工作匯報，以及聽取中央書記處工作報告。中共總書記習近平主持會議並發表重要講話。

據新華社報道，會議指出，堅持中共的領導，首先要堅定維護中共中央權威和集中統一領導。是面對嚴峻複雜的國內外形勢，面對各種風險挑戰時都能夠篤定前行的根本原因，聽取各機構黨組工作匯報及中央書記處工作報告，就是中共的領導制度體系的重要內容，「必須毫不動搖堅持和完善，使之更好轉化為國家治理效能」。

對於上述報告，會議就認為過去一年各機構的黨組毫不動搖堅持中共中央集中統一領導，認真貫徹落實決策部署，認真履行全面從嚴治黨責任，各方面工作都取得新成效；中央書記處則在推動中共中央決策部署貫徹落實、加強黨內法規制度建設、指導群團工作和群團改革等方面有做大量工作。

會議強調，2020年是決勝「全面建成小康社會」和「十三五」規劃的收官之年，各機構要把中共的領導體現到工作各領域各方面各環節，堅持穩中求進工作總基調，堅定不移貫徹新發展理念，確保「全面建成小康社會」和「十三五」規劃圓滿收官；中央書記處亦要在新一年完成好中共中央交辦的各項任務。

（新華社）