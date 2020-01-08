【伊朗報復美國】胡錫進籲特朗普克制：不要試圖壓服一個文明

美軍1月3日以無人機殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（ Qassem Soleimani）後，伊朗政府1月8日採取報復行動，向美軍兩個位於伊拉克的基地發射十多枚導彈。與此同時，美國國防部增加軍兵前赴中東。 伊拉克美軍基地遭襲後，官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文，呼籲美國總統特朗普克制，「不要試圖壓服一個文明，對話是金」

胡錫進在微博發文，呼籲美國總統特朗普克制，「不要試圖壓服一個文明，對話是金」。（路透社）

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胡錫進在微博上寫道，「特朗普總統先生，請您克制。」他表示，美國的強大眾所周知，無需證明，「克制不會損害您的形象，也不會損害美國的形象，它只會顯示美國和美國總統對和平的責任感。」

胡錫進形容，血腥的相互報復是糟糕的螺旋，「不要試圖壓服一個文明，沒人能做到這一點。對話是金。」

胡錫進指，美國和特朗普政府陷入「前所未有的孤立」。（路透社）

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獵殺蘇萊曼尼 令美國陷入「前所未有的孤立」

而他在今日凌晨所發的另一則微博，則形容獵殺蘇萊曼尼，加上特朗普表示有可能打擊伊朗的歷史文化遺址，讓美國和特朗普政府陷入「前所未有的孤立」。對美國這樣做的反對聲正在全世界連成片，跨大西洋關係的裂痕達到新的頂點。

胡錫進指，想告誡中國國內為獵殺蘇萊曼尼歡呼的那部分人，他們的價值取向真的出了問題。「請不要拒絕老胡的告誡，兼聽則明。」