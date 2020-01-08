【伊朗報復美國】伊朗駐華大使：對美報復是權利　談判不再是選項

美軍1月3日以無人機殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（ Qassem Soleimani）後，伊朗政府1月8日採取報復行動，向美軍兩個位於伊拉克的基地發射十多枚導彈。與此同時，美國國防部增加軍兵前赴中東。 伊朗駐華大使穆罕默德·克沙瓦爾茲扎德接受中國官媒《環球時報》採訪時表示，伊朗不懼怕和美國打仗，但也不會隨意發動任何一場戰爭。而在暗殺事件發生後，與美國談判的可能性已完全消失，將不再成為一個選項。

伊朗駐華大使穆罕默德·克沙瓦爾茲扎德。（海外網）

克沙瓦爾茲扎德表示，美國以非法和恐怖主義的方式殺害伊朗最高層級的軍事將領，這不僅讓伊朗數千萬民眾非常痛苦，甚至也讓整個中東地區民眾的心理遭受巨大傷害。「所以，是民眾要求我們以合適、嚴厲的報復行動來回應美國的霸權主義和恐怖主義行為。」

他指出，從伊朗的角度說，不懼怕和美國打仗，但也不會隨意發動任何一場戰爭。現在伊朗不是在開啟戰爭，而是美方已有所行動，予以報復是伊朗的權利。「在伊朗與美國的這場爭端中，美方是開啟者，但我保證終結者將不會是他們。」

他還稱，美國在波斯灣的第五艦隊就是一個非法且具有恐怖主義性質的存在，未來美國在西亞將不再擁有一席之地。

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軍事報復將足夠嚴厲

克沙瓦爾茲扎德認為，美國並沒有強大到它想像的水平，去開啟一場全面、大規模的新戰爭。但問題是，美國的領導人現在是不是足夠理智，能否用正常的標準去評估他們的下一步行動。現在看來，美國領導人能理解的手段似乎只有不停地施壓，這當然是不可能接受的。

他又指，在蘇萊曼尼被暗殺之前，伊朗和美國對話談判的可能性是「極小」的話，那在暗殺事件發生後，這個可能性已完全消失，談判將不再成為一個選項。

他強調，伊朗的軍事報復將足夠嚴厲，不會再尋求其他方式。「我們未來做出什麼報復行動，我們會向外界宣告。」