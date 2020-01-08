【2020台灣大選】國民黨要亡黨了嗎？

2020台灣大選之日逐漸逼近，除了誰能奪得總統大位備受關注之外，立法院內的席次分布也成為兵家必爭之地。民進黨內不斷釋放消息表示，許多偏藍選區已進入五五波的拉鋸階段，其中一區便是由國民黨蔣萬安對上民進黨吳怡農的台北市第三選區，可謂最受外界矚目，國民黨內也傳出風聲，若連蔣萬安都敗選，國民黨將會「亡黨」。究竟國民黨的「亡黨感」是純屬選舉操作，還是真的有此危機？

說實話，國民黨操作「滅亡論」也不是第一次了，只不過以往較常看到的是「中華民國滅亡論」，指涉選民若投票給民進黨，在其台獨傾向下可能促使北京武力攻台或更改中華民國國號。但本次選舉中的「亡國感」在香港爆發反修例風波之後已率先被民進黨搶走話語權，無奈之下，國民黨只得將「中華民國滅亡論」替代為「國民黨滅亡論」。雖然從中華民國退縮為國民黨，格局與範圍都減弱了不少，但至少能催促支持者在最後階段為國民黨存亡投上一票。

蔣萬安是國民黨內重點培植的明日之星。（洪嘉徽／多維新聞）

至於為何蔣萬安敗選便會促成國民黨亡黨？除了身為蔣家第四代的特殊身分之外，蔣萬安也確實是國民黨近年來難得的政治明星，其亮麗的外型與暴漲的人氣，頗具國民黨中生代接班人的架式，外界更盛傳他即將在2022為國民黨披上戰袍，劍指台北市長選戰。

這樣的「明日之星」倘若在立委選戰便提前敗北，對國民黨的世代交替自然是一重大打擊，但要說嚴重到面臨亡黨的危機，那無疑是言過其實。事實上，真正有可能亡掉國民黨的，絕對不是一個立委席次的勝負，而是這個百年政黨長久以來積弊已久的醬缸文化。

從2018年底九合一選舉大勝過後，國民黨非但沒有在民進黨最積弱不振的時候趁勝追擊、自我革新，獲取對民進黨失望的民意，反而在初選過程「黨內互打」的狀況不斷，風波在初選結束過後都未平息，都已臨近投票日，外界還對哪些大佬是否真心相挺韓國瑜疑竇重重，也對黨中央是否與韓國瑜同調頗有疑慮，充分顯示其「內鬥內行、外鬥外行」的特徵。

國民黨真的有革新團結、重返執政的決心嗎？圖為國民黨副發言人黃心華，他此前談及立委選舉曾表示，國民黨內評估政黨票逐漸回溫，目前已超越民進黨。（洪嘉徽／多維新聞）

此外，國民黨的政黨文化也讓他們欠缺世代交替、令人耳目一新的能力。曾有國民黨人士透露，一般能在立法院內擔任助理，已經是相當不錯的職缺，最好的情況是立委若之後當選地方首長，身邊的助理才有機會「雞犬升天」。一般情況下，國民黨的民意代表即便淡出政談，其空缺也只會在派系協調下讓「有關係」的人遞補參選，底下的助理依舊無法接班，也造成國民黨內的接班交替始終窒礙難行。

試想，接近60歲的政治人物在國民黨內都能被稱之為「中生代」，國民黨如何能避免青黃不接？若國民黨內世代間順利交替，國民黨又何須擔憂蔣萬安一席的立委勝敗會造成國民黨的「亡黨危機」？一群號稱「知識藍」或「精英藍」的國民黨支持者們成天批判韓國瑜的「非典型路線」會將國民黨帶偏，倒不如認清國民黨早已走在一條偏差的道路上，而始終不願回到正軌。

國民黨總統參選人韓國瑜此前前往桃園市八德區參加造勢活動。（中央社）

然而這些群體的擔憂卻也顯露出一個事實，國民黨的支持者確實對這個百年大黨該用何種方式、什麼風格走向何方有所分歧，激情的韓粉們當然對韓國瑜的非典的庶民語言及形象稱讚有加，認為他能大破大立、擺脱國民黨迂腐、權貴的形象；而令一邊的知識藍、精英藍則對韓國瑜的草根性格，以及較為粗鄙隨性的言行頗有微詞。國民黨真正的亡黨危機在於它們的迷茫飄忽、不知何去何從，讓支持者逐漸失望離去，而不在於某個立委、總統的勝敗。

況且說穿了，國民黨要亡，民進黨可是第一個跳出來不同意，畢竟少了國民黨這麼「稱職」的對手，民進黨將來要如何操作反中？哪裏再找一個揹負威權包袱的政黨？又要如何獨攬台灣「民主自由」的大旗？有這麼好的一個稻草人對手，民進黨又怎會允許它滅亡？俗話說「百足之蟲，死而不殭」，年輕人常喊的「國民黨不倒，台灣不會好」，終究只是兩黨選舉操作下的產物罷了。