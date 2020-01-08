【伊朗報復美國】專家：美國反應至關重要　小心重蹈一戰覆轍

美軍1月3日以無人機殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（ Qassem Soleimani）後，伊朗政府1月8日採取報復行動，向美軍兩個位於伊拉克的基地發射十多枚導彈。與此同時，美國國防部增加軍兵前赴中東。 有中國專家表示，當下美國對伊朗的報復行為作出什麼反應至關重要，要小心重蹈一戰覆轍。

華黎明認為，美國採取進一步行動也屬必然，關鍵是報復的程度有多大，會不會找一個台階下。（路透社）

據《環球時報》報道，中國前駐伊朗大使、中東問題專家華黎明表示，當下美國對伊朗的報復行為作出什麼反應至關重要，如果雙方軍事行為超出控制的話，戰爭風險將很高，這對全世界來說都十分危險。因此此刻是一個關鍵的節點，也是考驗美伊執政者智慧的重大時刻。「一戰就是一件小事最終引發世界諸多大國捲入的大戰，應成為前車之鑑。」

他認為，伊朗軍事報復是自然結果，而美國採取進一步行動也屬必然，關鍵是報復的程度有多大，會不會找一個台階下。美國在波斯灣軍隊分佈廣泛，事態究竟會擴大到何種地步很難預測。

國際社會應斡旋制止局面升級

中國國際問題研究院研究員楊希雨則表示，美國擊斃蘇萊曼尼和伊朗打擊美軍基地兩件事發生後，兩國國內政治中的非理性動因都在極速推升，如果不及時剎車，進入戰爭狀態恐怕難以避免。當務之急是美伊雙方和國際社會應立即制止當下緊張輪番升級的態勢。

他指出，目前華盛頓和德黑蘭應該都不具備開展全面戰爭的準備，也沒有這樣的想法，但如果任由國內政治正確和非理性的國民情緒發展下去，最後勢必導致不可收拾的戰爭局面。兩國領導人有責任找出擺脫危機的辦法。而聯合國和其他有關大國，在此刻也應充分發揮起自己的國際擔當和勇氣，斡旋制止局面升級。