【美伊局勢】金燦榮：美「國家恐怖主義」 越過底線「禮崩樂壞」

日前，伊朗軍方高官、「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼遭美國空襲身亡，此後，伊朗又在今天（8日）發動報復，以導彈襲擊美軍基地，美伊關係陷入空前緊張，中東地區的不確定性加劇。 國際問題專家金燦榮接受內地媒體採訪指出，美國的行為是一種國家恐怖主義，越過了底線，可謂「禮崩樂壞」。

金燦榮稱，美國炸死伊朗指揮官的行為是「國家恐怖主義」，將自身的利益放在別國利益之上，放到國際通行規則之上，違反一般的倫理道德。

國際問題專家金燦榮。（資料圖片）

金燦榮稱，戰爭也得有底線，對人類要表現出起碼的尊重，而「國家恐怖主義」就越過了這個底線，春秋戰國時期，孔子就對這種行為深惡痛絕，稱其為「禮崩樂壞」。

金燦榮表示，美國現在內部治理出了問題，在國際上也越來越不負責任。他說，原來美國建構了國際秩序，但是這個秩序創立以後漸漸會脫離創建者，而美國現在想把原有秩序打破重構，且要對他絕對有利，這對世界是一個挑戰。

金燦榮又表示，伊朗對美國實施報復，歸納起來有三個主體：第一個主體是伊朗政府；第二是伊朗以外和伊朗關係比較近的什葉派勢力，包括伊拉克的「人民動員力量」，敘利亞的什葉派民兵，黎巴嫩真主党等；第三個報復主體是對蘇萊曼尼將軍有個人忠誠的人，比如聖戰旅裡的部分戰士，金燦榮說，這些人「可能會非常瘋狂」。

美軍在伊拉克發動空襲炸死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼。（資料圖片）

金燦榮稱，美國需要防範的也是三個：一個是美國本土，一個是美國的海外利益，一個是美國的盟友利益，後兩個由於範圍太廣， 「防不勝防」。

金燦榮強調，特朗普決定發動空襲，肯定有自己的目的，可能和謀求連任有關，也可能是為擺脫彈劾案的尷尬。他亦提及，特朗普可能被國內的激進派「綁架」了——之前利比亞班加西使館事件美國大使被打死之後，當時的國務卿希拉蕊承擔了很大的壓力，現在蓬佩奧怕相同的事發生，所以他主張用極端手段報復，然後誘導了特朗普。

伊朗報復美國導致地區局勢升溫。（美聯社）

金燦榮又提及，伊朗指揮官被殺事件之後，國內外網上有許多人渲染美國的能力，認為伊朗 「應該消滅」，他說這是「徹底沒有是非了，違反了基本的人類道德」。金燦榮稱，渲染這種觀點的人在邏輯上自認美國和恐怖分子ISIS是一樣的。

金燦榮還指，根據1月5日伊拉克議會投票的時候，伊拉克代理總理透露的信息，說蘇萊曼尼這次是美國人要他來的伊拉克，美國此舉就是「釣魚執法」，是卑鄙和赤裸裸的欺詐。他指，謀殺本身是違反國際法的，謀殺從戰略上講也很低級；從純技術來講，這種殘酷的絞殺別的國家也會，只不過大家從戰略考慮不屑於這麼做，如果都不按照遊戲規則玩，搞這種事情，美國同樣有可能遭到別人的報復。

在德黑蘭，有民眾焚燒美國國旗，抗議美軍空襲並殺害革命衛隊指揮官蘇萊曼尼。（Reuters）

金燦榮還提及此事對中國的影響。有聲音認為，美國重新將注意力集中到中東可能對中國有利，不過金燦榮說，可能軍事上會減輕一點壓力，但是同時可能會導致中國「一帶一路」受到嚴重干擾，另外這個資源進口會遇到麻煩。而且中東地區的混亂會產生一定的外溢效應，對中國西北地方的穩定也會產生一定的問題。

他說，對中國來說，永遠要立足國內，強身健體， 「內力」充沛，培養應對各種威脅的能力，這才是重中之重。

（觀察者網）