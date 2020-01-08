中國駐外使領館總數超美國成全球第一　外交部：並非與誰較量攀比

就中國駐外使領館總數超過美國成為全球第一的問題，在1月8日（周三）的中國外交部例行記者會上，發言人耿爽表示，中國駐外使領館的作用，是維護國家和人民的利益，發展同世界各國的友好合作關係，不是為了與誰較量，和誰攀比。

近年來多個台灣邦交國與台灣斷交並與中國大陸正式建交，包括中美洲重要國家巴拿馬。圖為2017年9月17日，中國駐巴拿馬大使館在巴拿馬城正式舉行揭牌儀式，外長王毅（左三）出席揭牌儀式。（VCG）

有記者指出，不久前，澳洲智庫洛伊國際政策研究所發布一份「全球外交指數」調查顯示，隨着中國近年新建交國數量增加，2019年中國駐外使領館總數超過美國成為全球第一。有媒體分析認為，中國駐外機構數量快速增加，反映了中國在國際舞台上日益增長的雄心。提問中方有何評論？

耿爽回應稱，70年來，中國外交取得了跨越式發展。中方現在同180個國家建立外交關係，同112個國家和國際組織建立了夥伴關係，參加了100多個政府間國際組織，簽署了超過500多個多邊條約，構建起全方位、多層次、立體化的外交布局。

耿爽表示，根據數據，中國改革開放40多年來，內地居民出境超過13.8億人次。目前，在海外的中國企業有近4萬家，留學生約150萬人，全年中國公民出境人次超過1.7億。因此，中國駐外使領館數量的增多、力量加強是必然的、必要的，也是必須的。

耿爽指出，中國駐外使領館的作用，是維護國家和人民的利益，發展同世界各國的友好合作關係，不是為了與誰較量，和誰攀比。

耿爽強調，中國外交的宗旨是維護世界和平、促進共同發展。新時代中國特色大國外交致力於推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體。中國外交影響的顯著提升和中國駐外使領館的發展壯大對世界和平發展事業、對國際公平正義事業都是件好事。

據總部設在悉尼的洛伊國際政策研究所公布的2019全球外交指數，中國目前在全球擁有276個駐外機構，比美國多3個，其中領事館數量為96個，而美國為88個。

英國《衛報》網站對此報道稱，這反映了中國對經濟和外交利益的重視。

對此，《日本時報》網站分析稱，北京的外交實力和在世界舞台上的地位不斷增強。

不過，該項目的首席研究員布雷（Bonnie Bray）表示，外交影響力當然不僅限於一個國家擁有的駐外機構數量。但外交基礎設施是對該國所追求的目標以及願意為這一目標投入多少資源的反映。

布雷指出，美國仍然是各國派遣外交官最重要的地方：全球外交指數所涉及的61個國家和地區在美國設有342個大使館和領事館，遠遠多於位居第二的中國（256個）。