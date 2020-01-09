【觀察】一手擋交流又要陸客來　民進黨的自我矛盾心理

2019年8月，中國大陸宣布暫時中止陸客申請赴台自由行，引發兩岸民間社會震盪。民進黨政府為因應此事，進而陸續提出幾波補助，補助金額更已超過新台幣56億元。1月7日，台灣交通部長林佳龍表示，這一連串的作為，其實「就像人到急診室，補助只是救急」；他更喊話，若台灣大選結束後，陸方能結束限縮陸客，就不一定要再用補助的方式。對照民進黨通過「國安五法」、《反滲透法》的舉措，恰恰顯現民進黨的矛盾心態。

台交通部長林佳龍表示，倘若大陸在台灣大選後能鬆綁限縮陸客來台政策，台灣內部對觀光業的補助就不一定會繼續。（洪嘉徽／多維新聞）

林佳龍表示，補助的短期措施效應會疲乏，也會有負作用，目前觀光政策是「標、本」兼治，也將爭取將「觀光局」升格為「觀光署」，增加人力編制及預算。他並表示，這部分已獲蔡英文支持，台行政院也已在研議中。

較受外界關注的陸客問題，林佳龍說，「陸客來與不來，不是操之在我（台灣）。我們歡迎陸客來，也期盼選舉後可以結束限縮，而這是我們的呼籲，若獲得陸方善意回應，擴大國旅補助做法，就會不太一樣，也不一定要用補助方式」。

事實上，受到兩岸關係冷凍的影響，民進黨政府陸續針對台灣內部的旅遊市場推出許多優惠政策方案。2018年11月先推出「前進宜花東、高屏暖冬游」方案後，該年12月還有「擴大國旅暖冬游」，適用台灣19個縣市；2019年4月至6月提出「春遊」補助、8月後提出「擴大秋冬國旅補助」，甚至還延長補貼時間。此外，為配合相關措施，還有「温泉券」、「夜市券」等小額補貼，希望能帶動台灣民眾在台灣內部旅遊消費的動機，藉此補貼業者損失。

大陸方面宣布暫停赴台個人遊後，赴台陸客數量大減。（資料圖片）

不過，對業者來說，短期內雖能稍微讓賬目表好看些，但對觀光業而言，長久下去的話只會是飲鴆止渴，補助僅是在短期內解決燃眉之急罷了。要真的讓整體觀光產業、以及附隨產業能夠健全發展，就需要更為整體的、長久的觀光政策，否則就只是撒錢換業績，圖個還可以看的收支表而已。

更重要的是，林佳龍向大陸喊話，希望大陸在台灣大選後能夠調整政策，問題是，憑什麼要求中國大陸順從台灣的渴望？再者，林佳龍的說法，不就證明了民進黨政府一系列的補助措施，就是因為兩岸關係不佳、大陸游客或自願或被動無法赴台，而被迫做出的因應？也就是說，台灣的旅遊業的確在某種程度上十分仰賴陸客，但民進黨之前又說陸客沒來不會造成太大影響，既然沒什麼影響，何必多此好幾舉提出補助方案？

蔡英文強勢主導《反滲透法》通過後，要怎麼緩解兩岸關係是一大難題。（洪嘉徽／多維新聞）

與此同時，民進黨政府還強化台灣社會的反中力道，修訂「國安五法」、更在2019年12月31日強行通過《反滲透法》，自詡為民主自由的灘頭堡、美國的忠實夥伴。種種抗衡中國大陸的舉措，又要如何希望大陸主動釋出善意？

蔡英文與民進黨政府一面打着抗中牌，另一面卻又希望大陸能夠對台灣釋出善意，讓兩岸的交流恢復正常，這不僅表現出綠營天真的思維邏輯，也將民進黨的矛盾心態表露無遺。民進黨政府應要體認到，反中抗中只是短期特效藥，對兩岸長期發展不會有正面幫助。若民進黨與蔡英文真心站在所有台灣人的立場出發，則應該主動調整路線，而非只是向大陸喊話、吃吃豆腐而已。