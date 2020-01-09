回顧兩年風起雲湧中美關係　環時社評：貿易戰令中國人更成熟自信

中美貿易談判再出現新進展，中國商務部9日表示，副總理劉鶴會於1月13至15日訪問美國華盛頓，屆時會與美國官員簽署首階段貿易協議。 同日，官媒《環球時報》發表題為《對華貿易戰讓中國人更加成熟自信》稱，回首這兩年，中美關係深刻變化，隨之發生變化的是中國國民的集體心態，又稱中國社會的「大國心態」在這兩年真正開始建立起來。

劉鶴將於1月13至15日訪問美國華盛頓，屆時會與美國官員簽署首階段貿易協議。（AP）

社評指出，中美貿易戰是中國發展路上嚴峻的遭遇戰，但中國經受住了美國強大的貿易戰衝擊，保持了健康的經濟基本面，中國發展繼續呈良好態勢，公眾心理和社會秩序井然。「我們變成熟了，而成熟是強大最重要的維度之一。」

社評續稱，美國之前壓垮了很多國家，或者嚴重削弱了對方的經濟，衝垮了對方的貨幣，或者迫使對方完全接受美方的條件並認輸。而中國能夠「愈打愈強」，主要有以下三大原因：

第一，中國有龐大的經濟體量和堅實的物質基礎。中國是第一大工業生產國，製造業很完備，同時是最大的貨物貿易國，有與美國旗鼓相當的消費市場。中國的汽車、手機、主要農產品市場都已是世界最大的，而且這個國家潛力巨大。事實證明中國經濟有很強的化解危機能力，迴旋餘地比曾經認為的更大。 第二，中國的體制優勢不是一個口號，它在關鍵時刻的確有動員社會、凝聚人心的非凡優勢。貿易戰初期，中國社會上出現了一定的思想混亂，網上出現了一些悲觀的「失敗論」。但是那樣的聲音逐漸邊緣化了，社會的政治優勢愈來愈有力地釋放了出來，對貿易戰的性質、中國各種對策的必要性，人們形成了堅定的共識。 第三，中國初次遇到全面貿易戰的極端情況，但邊打邊學，邊衝突邊調整，表現出很強的應急反應和改革能力。中國始終冷靜、理性，既堅決抵制壓力，同時也主動把部分壓力轉化為動力。面對來勢洶洶的貿易戰，既沒有放棄也不是「豁出去拼了」，最突出的對策是進一步擴大對外開放。

環時社評認為，展望今後，中美貿易戰並未結束，接下來的談判會更艱難、膠著。但中國人的心態已然更加從容。（資料圖片）

社評又指出，回首這兩年，中美關係深刻變化，隨之發生變化的是中國國民的集體心態，中國社會的「大國心態」在這兩年真正開始建立起來。有了這兩年的經歷，中國人首先變得「不怕事」了。如今國人都知道了，中國崛起不會那麼順利，但即使美國的圍堵也沒那麼可怕。

社評稱，其次是中國人真正了解到甚麼叫「大國」。「中國做大國是沒有選擇的，而做大國又需要承受一些繞不過去的頂級壓力。我們不再指望眼前的壓力能夠輕易『熬過去』，知道了承重就是今後中國的常態。」

（環球時報）