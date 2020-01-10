【烏航空難】墜機事件正在發酵　內地大V兔主席質疑：事有蹊蹺

烏克蘭航空公司的一架美國製造的波音（Boeing）737-800客機1月8日在伊朗首都德黑蘭郊外墜毀。美國、英國、加拿大、烏克蘭等四國領袖均就事件發聲，當中加拿大總理和英國首相都認為伊朗或是無意擊落肇事客機。 內地公眾號「兔主席」發表了題為《蹊蹺的墜機事件正在發酵》的文章。文章指，此次墜機事件有很多疑點，飛機本身較新，駕駛員亦屬有經驗人士，不易發生事故，而伊朗政府反應又過於迅速，似有可疑；但飛機本身由伊朗起飛，以情理而論伊朗防空部隊似不應出現誤判。

以下為《蹊蹺的墜機事件正在發酵》全文，香港01已獲公眾號「兔主席」授權轉載：

昨天特朗普發表講話後，美伊馬上衝突有降級的趨勢。這個回頭有時間筆者再分析。

但隨後不久，1月8日烏克蘭航空波音737-800墜毀事件就開始受到媒體越來越多的關注。

這架飛機由德黑蘭飛往烏克蘭。機上有82個伊朗人，63個加拿大人，11個烏克蘭人，10個瑞典人，4個阿富汗人，4個德國人與3個英國人。其中估計不少西方國籍人士也都是伊朗裔。這其實就是一個運載伊朗乘客的飛機。

這個事件非常蹊蹺。

烏克蘭國際航空的波音737客機在伊朗起飛後不久墜毀，現場佈滿飛機殘骸。（美聯社）

1、飛機非常新（3.6年）。737-800是737 Max的前身，但該機型之前沒有出現什麼問題。波音最近因為兩架737-Max墜毀，壓力極大，面臨生存危機，但這架737-800不太可能出現與機型有關的特定技術故障。

2、伊朗的飛機及零部件被美國禁運，但這架飛機是烏克蘭國航的，不存在這個問題。

3、機長極有經驗，擁有11,600小時的波音737飛行經驗，並且烏克蘭方面表示，德黑蘭機場是比較複雜的，飛行員不經過數年訓練都不能飛這個機場。因此，烏克蘭認為，說飛行員失誤之類的基本不可能。

4、據報導，飛機起飛後三分鐘，爬升至約8000英尺，資料就從雷達上消失。飛機遭遇了某種「災難性情形」。多個目擊者都看到飛機呈現火球狀。伊朗自己的官方媒體在twitter上發佈了似乎是路人拍攝的視頻，遠方可見一個火球，墜地爆炸。（視頻的背景是黑夜。筆者也特地查了一下，德黑蘭現在的日出時間是7:14am；飛機本來是5:15am起飛，晚點到6:10am起飛，當時還沒天亮）什麼東西會把飛機變成火球？導彈？與軍用無人機相撞？炸彈？總之不容易理解為普通的機械故障。

烏克蘭國際航空的波音737客機在伊朗起飛後不久墜毀，救援人員繼續在現場搜索。（美聯社）

5、但幾乎在報導飛機出事的同時，伊朗媒體就宣佈飛機遭遇技術問題（technical failure），但又沒有提供任何支撐此說法的理由。而且伊朗空管局官員還說飛行員並沒有發出緊急狀態。而伊朗道路與交通局的一位官員說，飛機有一個引擎著火，飛行員無法控制飛機。但烏克蘭外相說，飛機是兩天前在檢查過，這種情形並不可能；伊朗方面的這個說法也被引擎製造商CFM反駁，並認為不可能在這麼早的時點做出任何結論。如此敏感時期，如此重大的事故，不經一番調查，如何能馬上判斷事故原因就是技術故障？這很蹊蹺，不合常理。

6、飛機起飛前幾個小時，也就是當日（1月8日）凌晨2~3點多的時候，伊朗正在對伊拉克的美軍基地發射導彈。這一行動，伊朗雖然提前知會了伊拉克（並間接知會美國），但在三更半夜發射，不一定知道襲擊結果，不能排除武裝衝突升級（很多人還認為這個導彈攻擊可能會引發第三次世界大戰呢），一定處於全國全面戒備的緊張狀態。而現在已知，當日，美軍並沒有對伊朗本土進行反擊。

7、伊朗作為墜毀事件發生國，將牽頭調查，但伊朗拒絕就墜毀事件調查與飛機製造國美方/波音進行任何合作。根據現行國際相關法規規定，伊朗確實有權這麼做，但按正常人理解，就應當和飛機製造商波音合作，因為波音非常瞭解飛機的情況，可以提出關鍵技術支持。沒有波音幫助，伊朗怎麼能夠保證查出真相呢。烏克蘭對此非常不放心，擬邀請英國參加調查。

烏克蘭國際航空的波音737客機在伊朗起飛後不久墜毀，現場佈滿飛機殘骸。（美聯社）

8、伊朗已經找到了黑盒子，稱黑盒子在墜毀及大火中被損壞，並宣稱不會將黑盒子交給美方。美、英、法國擁有全球最先進的恢復相關資料的能力。如果不與西方國家合作，如何嘗試還原黑盒子資料，找出真相？

種種跡象表明，這個案子極度蹊蹺，在發射導彈攻擊美軍基地後不久就發生，實在太巧。伊朗方面按理說應該邀請國際專家調查，還原真相，但卻急於找事故的解釋口徑，並拒絕與外國合作。這些舉動都是不正常的。

因此事件在受到越來越多的國際關注。

涉事客機型號為波音737-800，註冊編號為UR-PSR。（路透社）

最新的情況是，路透社、美聯社、CBS、Newsweek等報導，多個匿名管道（包括一名五角大樓的官員、一名美國情報機構高級官員及一名伊拉克情報官員）透露，很可能是伊朗軍方錯誤擊落了飛機，使用的武器是俄制Tor-M1地對空導彈。這一說法是五角大樓目前的評估。在對美基地導彈攻擊後，伊朗的防空系統處於啟動狀態。

在此之前，西方主流媒體的報導還都是比較謹慎，不願做出猜測和引導。即便在這些媒體報導後，特朗普在接受訪談時仍然十分謹慎，說對這種說法表示懷疑。「飛機在很不容易的環境下飛行，可能有人犯了錯誤。」

伊朗也對這種說法提出反駁，稱飛機被導彈擊中是「不可能的」，是「不合邏輯的傳言」。

俄制Tor-M1地對空導彈。（維基）

事件初期，人們都非常驚愕，各方保持謹慎是可取的，但估計風向現在要變了。

還有一種說法是恐怖主義，有人在飛機上埋了炸彈。但誰會在飛機上埋炸彈？誰是受益者？

會是伊朗主張與美國正面對抗的保守派/鷹派麼？不合邏輯。

1）他們為什麼要在發射導彈之後馬上動手？而從伊朗發射導彈的套路來看，這次是符號性的，主要是表態，不希望將矛盾升級。他們有什麼必要在這個時候攻擊民航機？

2）伊朗在國外有很多軍事和准軍事組織，他們真要搞，在全世界哪裡都可以搞，為什麼要在伊朗本土從事這種恐怖襲擊？

3）這個飛機上的乘客大多是伊朗人、伊朗裔的。哪有炸本國人飛機的？

4）1988年，伊朗人經歷過伊朗航空655被美軍地對空導彈擊落的慘劇，290名無辜乘客遇難。筆者不相信今天的伊朗會採取這種極端恐怖主義行為，更不相信經歷過這種災難的人會去這樣傷害自己的國民。

在烏克蘭基輔的鮑里斯波爾國際機場，死者親屬為失去摯愛至痛哭。（路透社）

會是伊朗的民主派/親西方派/改革派麼？其一他們不應該是炸民航的恐怖主義者，其二他們不應該炸自己的國民與西方乘客；其三他們也不應該針對烏克蘭（目前算是西方陣營）。

會是反伊朗的阿拉伯極端伊斯蘭組織麼？比如ISIS？基地組織？希望趁這個時機搞亂伊朗？不能排除這種可能性。但伊朗是個比較封閉的國家，一直來說也比較安全，這種組織在伊朗應該沒有什麼運作和執行力。他們能在野地裡發射地對空導彈打下飛機，筆者認為不可能。他們要提前策劃把炸彈放上飛機——這就需要他們相當提前地知道伊朗在這一天對美國軍事基地發射導彈，並做好周密的策劃準備。否則的話，如果剛好發生在同一天，這個巧合實在令人難以置信。

另外如果要攻擊伊朗，隨時隨地到處都可以攻擊，幹什麼要趕在今天？不合邏輯。

總之，上面的理論都不可信，因為我們不太能看出恐怖主義的受益者是誰，受益邏輯是什麼。

烏克蘭基輔鮑里斯波爾國際機場內設置花壇，為遇難的機組人員致哀。（路透社）

另外，事故發生在伊朗內陸（德黑蘭）。沒有證據表明美軍/伊朗的反對派對伊朗內陸發動攻擊。如果有任何這樣的蛛絲馬跡，伊朗早就出來指控了。所以如果有誰在攻擊飛機，也不可能來自伊朗外部。

最後，實際上伊朗的防空系統是非常活躍的，2019年6月20日，伊朗就在霍爾木茲海峽用地對空導彈擊落過美國的無人機，聲稱後者侵犯了伊朗領空。此事雙方各有說法，但美國沒有給予正面軍事打擊，實際上不了了之。在當時，這也是中東局勢升級的一個熱門事件。

有沒有可能伊朗全軍嚴陣以待，慌亂之中犯了這樣的錯誤？他們擔心首都德黑蘭會遭遇美軍空襲？

但烏克蘭航空是從德黑蘭伊瑪目霍梅尼首都機場起飛的，當日機場並沒有關閉，還是有飛機起飛，民航飛機應當有身份標識/應答器，為什麼會被誤傷？我們不是相關領域的專家，對此也很難理解。

如果伊朗自身不存在問題，就應當積極邀請國際專家，開展透明的調查，給自己洗白。但他現在的反應是掩蓋。

此事太過蹊蹺，必有內情。