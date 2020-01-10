大陸學者：當前兩岸關係有利成分大於不利因素

2020年台灣大選結果即將揭曉，選後的兩岸關係會如何發展，亦是各界關注之焦點。 南京大學台灣研究所教授楊澤軍在《中國評論》1月號發表專文「當前兩岸關係形勢探析」，文章認為，目前兩岸關係穩定可控，但形勢複雜多變，既有積極有利成分，也有消極不利因素，相互作用與影響，使得兩岸關係陰晴不定，表現出強烈的兩面性，既可能向好發展，也不排除陷入高危緊張，但有利成分仍大於不利因素。

蔡英文上台後，兩岸關係幾經波折，雖稱穩定但上層交流幾乎中斷。（洪嘉徽／多維新聞）

楊澤軍認為，兩岸之所以尚稱穩定，是因為國際社會普遍接受「一中」，民進黨政府上台後不承認「九二共識」、推動包括「東奧正名」等活動，都使台灣在國際間的路越走越窄，甚至台灣的邦交國僅剩15國。他認為，這代表民進黨政府的台獨路線在國際間已經無效，反而讓兩岸關係總體穩定。

再者，楊澤軍認為，中國大陸的綜合實力遠超台灣，也是兩岸關係穩定的定海神針。他表示，兩岸綜合實力差距不斷拉大，特別是在軍事層面；再加上大陸把握着兩岸關係的主動權，蔡英文政府「謀獨」不得不有所顧忌，所以也不敢鬧出什麼動靜，使兩岸關係總體和平穩定。

特別是台灣與美國迄今仍未與中國大陸翻臉，也是楊澤軍認為兩岸總體穩定的因素之一。他表示，除非萬不得已，美會有所節制，儘量避免攤牌。這也是美一直避免公開支持「台獨」的原因所在。台灣也因為上述種種因素，不致於直接與大陸撕破臉，因為一旦如此，受傷的絕大部分將會是台灣。因之，台海仍維持基本穩定。

美國近年多次派遣軍艦穿越台灣海峽。圖為去年4月穿越台灣海峽的美國海軍勞倫斯號。（資料圖片）

此外，楊澤軍表示，兩岸之間因存在着30餘年來交流發展所得到的成果、以及民間的經貿互動、甚至是台灣社會民意趨向理性、以及台灣經濟發展不佳等因素，這些對於兩岸關係的積極發展，都是重要因素。

然而，有積極的部分，也就存在着消極因素。楊澤軍認為，當前兩岸關係不佳，主因是民進黨政府刻意阻撓，兩岸官方交流完全中斷，民間交往也受到一定影響。就連兩岸間行之有年的各項論壇、城市交流也受到限制，使雙方關係「最佳時期」不復存在。

同時，兩岸官方沒有共識，漸行漸遠，結構性問題難解，嚴重製約着兩岸關係的發展；另外，台灣青年一代的認同問題、美國對台灣介入頗深，打台灣牌，讓民進黨政府自恃有人依靠。楊澤軍稱美國介入「對兩岸關係的衝擊甚巨，是兩岸關係面臨的最大外部挑戰」。

面對即將到來的台灣大選，楊澤軍表示，選情結果絕對會影響爾後的兩岸關係發展，但他也認為，兩岸關係雖然複雜，在積極有利成份和消極不利因素交織之下，仍充滿機遇與希望，不過也面臨嚴峻的困難與挑戰，但應該說有利成分大於不利因素。