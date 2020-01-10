【台灣大選．史海鉤沉】蔣經國：從戒嚴到解嚴

1月11日，台灣將舉行第十五任總統選舉，民進黨籍現任總統蔡英文將與國民黨籍韓國瑜、親民黨籍宋楚瑜一爭高下。

這是1996年台灣首度總統直選以來的第七次總統選舉。在此之前，總統由從中國大陸選出、隨國民黨政府撤退台灣的國民大會代表選舉產生，這些終身不改選的國大代表（國代）被批評者稱為「萬年國代」。

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在這一制度下，國民黨最高領袖蔣介石四次連選連任總統，直到1975年逝世。

蔣介石逝世後，副總統嚴家淦依法繼任總統三年。1978年蔣介石長子蔣經國繼任總統。就任初期，蔣經國仍然實行威權政治，在繼續振興經濟、增強國力的同時，堅持戒嚴，維護國民黨一黨專政。在他執政十年期間，台灣經濟高速發展，人均收入從140美元飆升到2,300美元，成為亞洲四小龍之一。

但是，蔣經國沒有陶醉在台灣經濟的騰飛與一呼百應的感覺之中。到了晚年，蔣經國的眼界已經超越個人、家族、黨派利益，用其手中之權努力推動台灣民主化。

1986年9月28日，民主進步黨（民進黨）在台北正式成立，因當時黨禁未開，民進黨從程序上屬於非法。一些國民黨要員要求對民進黨施以鎮壓，情治部門也向蔣經國提交了抓捕名單，但蔣經國沒有批准，而是默認民進黨成立。

1986年9月28日，黨外人士於台北圓山飯店舉行民主進步黨成立大會。（資料圖片）

一些人國民黨人對蔣經國對民進黨的態度難以理解。1986年10月，蔣經國在國民黨中常會上強調：「個人的生死譭譽並不足惜，重要的是國家、民族的命脈。」「凡執政黨同志，應以中國國民黨一向大公無私，為『國』為民的誠意和開明的豁達，積極求進的作為，與所有愛國家、愛民族的人共同努力」，以「使民主憲政更充實、更完美」。

與此同時，蔣經國在雙十國慶大會講話時表示，要對中華民族歷史和10億中國同胞以及全球華人有個交待，指示立法院修訂《人民團體組織法》、《選舉罷免法》、《國家安全法》，儘快完成立法程序。

1987年7月14日，蔣經國在病榻上正式簽署解除戒嚴令，宣布台灣從次日零時起解除實行了38年的戒嚴令，自此開啟台灣民主憲政之門。

蔣經國時期的國策顧問沈昌煥。（維基）

蔣經國推行的民主改革，觸及各方既得利益者的特權，招致種種反對和阻力。在簽署解嚴令前後，國民黨內許多人向蔣經國提出質疑，擔心開放黨禁報禁之後，國民黨會否丟掉權力？會否就此亡黨？會否天下大亂？保守派大將、國策顧問沈昌煥提醒蔣經國：「這樣做，可能會使我們的黨將來失去政權！」「世上沒有永遠的執政黨。」蔣經國回答：「世上沒有萬年的執政黨，即使被人民選下台，將來政績好了，仍然可以再被選上。」

1988年蔣經國逝世後，台灣出生的時任副總統李登輝繼任總統併兼任國民黨主席，任期內推動修憲，總統改為由公民直接選舉。1996年台灣首次總統普選中李登輝獲勝。2000年民進黨籍陳水扁當選總統，台灣以和平民主方式實現政黨輪替。2008年馬英九當選總統，國民黨用選票恢復執政黨地位。2016年蔡英文當選總統，民進黨再次執政，台灣實現第三次政黨輪替。

2020年1月9日，台灣2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜的支持者在台北參加競選集會。（AP）

有許多人認為，台灣能夠走上民主化的道路歸功於蔣經國。台灣中山大學中山研究所政治學教授廖達琪表示，因為解除戒嚴，台灣才會有集會、結社、組黨等各種自由，再加上解除報禁，因此「言論自由、集會結社自由是因為解除戒嚴以後全面開放，這才整個啟動了台灣民主化的開端。」

當然，也有一些人認為，蔣經國解除戒嚴，這是因為當時國民黨政府同時受到兩股壓力。一是來自台灣非國民黨的黨外人士的草根壓力，在1979年發生美麗島事件後，許多被捕的黨外人士親屬紛紛投入政治，呼籲民主、自由和解嚴；二是來自美國的壓力，美國國會不斷有強烈動作要求台灣民主化。

另外，在當時，亞洲民主浪潮風起雲湧，1986年2月菲律賓獨裁者馬科斯（FerdinandE.Marcos）被推翻，1987年6月韓國爆發全國範圍的六月民主運動，1980年代中國大陸民主陽春，這些事件或多或少都會給蔣經國帶來影響。

總之，台灣從威權政治轉變為民主憲政，固然是合力作用的結果，但終究離不開蔣經國順應社會變遷和民心潮流，用獨裁的手段終結獨裁體制。正如馬英九所言，蔣經國在生命的最後時光，「親手啟動終結威權時代的政治工程。」

今天的台灣，民主競選、分權制衡、輿論監督、結社自由、地方自治，台灣的民主雖然還存在這樣那樣的一些問題，但總比原來的威權政治要好得多。