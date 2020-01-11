【逃犯條例．觀察】「勇武退場」會是反修例運動終結的徵兆嗎？

「我相信抗議者的共識之一是抗爭群體不要分裂，也不譴責任何抗議者，即便他們使用的暴力程度似乎在升級，可能會對其他人造成一些傷害。」就在兩個月前，扮演反修例運動發言人的香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人邵嵐在接受《德國之聲》的一則採訪中如此回應記者對香港街頭暴力行為的質疑，當時她反覆強調示威者內部不會與「暴力者」割席，2個月後，反修例運動首次出現風波以來的 「勇武派」退場。

1月7日凌晨開始，反修例運動的「大本營」連登論壇以及Facebook上開始出現「『勇武派』宣布全面退場」的消息，據稱，不到一天時間，關於「退場」的討論帖就超過100篇，整個「連登論壇」，悲觀氣氛瀰漫……

勇武派的退場看似突然似乎又在意料之中。一個可以從外部觀察到的信號是上一次反修例大遊行即2020年元旦當天，據民陣統計有百萬人蔘與，一個有意思的現象是當天遊行的主題為「毋忘承諾，並肩同行」，遊行中「和理非」與「勇武」合體，內地大Ｖ微信公眾號「兔主席」在《一方被升維，一方內爆：香港運動的奇幻發展》一文中分析稱，12月以來，香港反修例運動的其中一個趨勢是勇武與和理非的時空距離越來越近，過往是和理非遊行結束勇武登場，現在則是勇武要靠和理非大隊掩護。雖然黑衣人表面上很多，但實施勇武行為的人少了，出來的人就要依靠和理非大隊的掩護，不敢單獨行動。

以局外人的視角也許僅僅只能看到變化的結果，但每一個變化的背後一定都在其內部經過了一系列的演變才外化為我們看到的現象。今天，香港街頭的大規模勇武行為漸漸減少，勇武派不再明火執仗的與港警對峙而是混迹在和理非的人群中需求庇護，這種變化一定不是今天才突然出現的。

11月中，香港反修例示威運動開始向校園蔓延，彼時是示威活動8個月中暴力行為最激烈，形勢最為嚴峻的時期，但是在香港理工大校園內外示威者與港警近半個月的對峙中，最終那場被稱為反修運動2.0版本的理工大沖突以900人自首， 1100多人被逮捕而平息，那場「圍捕」行動當時給示威者造成不小的挫敗，或許這種心理影響在當時並未被外界捕捉到。

隨後，北京在香港修例風波中更積極發聲，中共總書記習近平在國際場合公開向外界喊話北京必要平息香港局勢，不容外部勢力干預；新任港警一哥鄧炳強提出剛柔並濟的策略，警隊士氣得到提振，在迅猛、強勢的部署之下不斷有激進示威者被搜捕，其中在香港區議會選舉當天，在反修例示威行動中被認為行動最為高調激進的勇武「屠龍小隊」11名骨幹被捕，此次行動是港警修例運動以來首次檢獲真槍實彈。

12月中，持續為暴力示威者提供支援及籌款的平台「星火同盟」再遭香港警方凍結資金。在香港與北京的積極攻勢之下，示威者受到最大的指責即是勇武的暴力行為給整個反修例示威運動帶來的輿論壓力。

也正是如此，北京的輿論攻勢一直針對性的報道激進示威者的暴力行為，林鄭在宣布正式撤回修例之時選擇擁抱「和理非」，北京最高指示「止暴制亂」。勇武派本是示威群體期待得到「訴求」回應最具殺傷力的武器，承諾「不割席」的對象，但是內外因素誘變之下，勇武成為最先崩潰的一環。

在「連登」論壇上，一個自稱 「火炬小隊」的勇武派宣告退出時寫道，2019年11月香港理工大學衝突事件中，已有內部成員被同黨質疑是警方臥底，最近一兩個月在暴力現場投擲汽油彈及破壞店鋪時，又被「同路人」指責是「內鬼」。撰文者稱，「抗爭」至今已失去多名成員，「奮勇抵抗……無論身心都好勞累!」。

反修例運動已經進行了8個月，訴求不一致，目標模糊，港府與北京的手段過於猛烈……很難說哪一根是壓死駱駝的最後一根稻草，不過，勇武派的率先崩潰不過是復演了一遍街頭政治運動在戰略收縮階段，在官方的反撲下內部走向分裂的邏輯。尤其是在一個沒有指揮中心的網絡街頭運動形式下，反修例運動步入消解大概率是一個規律之內的走向，而勇武的退場或許就是那個最明顯的信號。