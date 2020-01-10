解放軍北部戰區海軍司令員調整　新晉中將胡中明履新

解放軍2019年底新晉海軍中將胡中明，近期已出任北部戰區副司令員、戰區海軍司令員。此前擔任該職的李玉傑中將，已重返海軍總部任黨委常委。

解放軍2019年底新晉海軍中將胡中明，近期已出任北部戰區副司令員、戰區海軍司令員。（網上圖片）

據2020年1月10日《青島日報》及1月9日青島電視台《青島新聞》消息，9日，退役軍人事務部部長、中國雙擁工作領導小組副組長孫紹騁帶隊來青慰問海軍92330部隊。退役軍人事務部副部長、全國雙擁工作領導小組副組長兼辦公室主任錢鋒，北部戰區副司令員兼北部戰區海軍司令員胡中明等參加慰問。

據悉，這是胡中明首次以新身份亮相官方報道。

公開資料顯示，胡中明曾任南海艦隊某部某艇員隊艇長、海軍參謀長助理、海軍副參謀長。2019年12月12日，海軍舉行晉升將官軍銜儀式，胡中明等4名軍官晉升中將軍銜。

解放軍在2019年底接連舉辦多次將官受階儀式，12月12日上午，海軍舉行受階儀式。（微信@當代海軍）

軍旅生涯中，胡中明多次獲表彰，2006年被海軍表彰為優秀基層主官標兵。2008年9月，時任92730部隊90分隊分隊長胡中明等11人，被總政治部表彰為第九屆全軍學習成才標兵。

胡中明曾參加海軍首次環球航行，多次參加重大演習和演練任務。2017年9月，中俄「海上聯合-2017」演習舉行，時任海軍副參謀長胡中明擔任中方執行導演。

時任艇長的胡中明。（網上圖片）

據瞭解，卸任北部戰區副司令員、戰區海軍司令員的李玉傑中將，已重返海軍總部任黨委常委。這是他自2016年擔任海軍後勤部部長後，第二次擔任海軍黨委常委。