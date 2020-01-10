【中聯辦換人】駱惠寧上任首四場活動別有深意

自1月6日履新香港中聯辦主任以來，截至目前，駱惠寧已有四場公開活動，分別是上任首日會見傳媒，1月8日赴深圳，1月9日會晤香港特首林鄭和拜會香港首任特首、現任全國政協副主席董建華。對於駱惠寧這樣級別的官員來說，他上任之初的公開活動，肯定是經過精心設計。尤其是在香港深陷修例風波、面臨空前管治危機的非常時期，他又新官上任，外界會從他的公開活動來管窺北京治港新動向的情況下，他首四場活動安排顯然是經過特別設計，具有一定的政治用意。

駱惠寧6日發表就職後首度公開談話，指香港半年來情勢讓人揪心，大家都熱切期盼香港能「重回正軌」。（中新社）

駱惠寧首場活動是1月6日見香港傳媒，雖是例行工作，比如前任中聯辦主任王志民當年履新首日就會見過香港傳媒，卻有至少兩個不同以往之處。一個是他沒有像前任中聯辦主任那樣，在中聯辦大樓外見記者，而是說「今天風大」，「請媒體朋友進來，我在大廳與大家見面」，稱讚「香港記者的勤奮和敬業」。這一細節說明駱惠寧在一定程度上認識到傳媒在香港這樣一個言論自由、觀點多元社會的重要性。

另一個不同之處是他未有如早前的「國家憲法日」座談會般，將《蘋果日報》、《立場新聞》的記者拒諸門外，而是允許後者在登記後進入大堂採訪。眾所周知，香港媒體多數立場偏向「黃」，尤其是《蘋果日報》及《立場新聞》，在香港修例風波過程中立場非常鮮明、惹眼。駱惠寧首日見傳媒時，沒有刻意排斥《蘋果日報》及《立場新聞》，或許說明他願意向不同政治光譜的傳媒釋放善意。

深圳市委書記王偉中會見新任中聯辦主任駱惠寧一行。（深圳衛視新聞截圖）

駱惠寧第二場公開活動是1月8日，攜5位副手去了深圳，與深圳市委書記、市長舉行會談。第二場公開活動就帶團去深圳，又是如此高規格的團隊，足見他對於深圳及其背後代表的深港合作、陸港融合發展、粵港澳大灣區的重視。據深圳衛視的報道，當日駱惠寧和深圳市委書記、市長共同表示：「堅定不移貫徹『一國兩制』方針，攜手推動深港兩地在青年創新創業、經貿往來等多領域務實合作，合力推動粵港澳大灣區和深圳先行示範區建設，為促進深港兩地共同繁榮發展和『一國兩制』實踐行穩致遠作出新貢獻。」寥寥數語，卻別有含義。深港合作、陸港融合發展、粵港澳大灣區均是近年來中國中央政府力推的政策，是當前治港工作的大政治。駱惠寧此舉無疑顯示他認識到這一國家政策並將在任內努力落實。

行政長官林鄭月娥與中聯辦主任駱惠寧，9日在禮賓府會面，提及雙方都認為香港過去七個月經歷了自回歸以來最嚴峻的情況。（政府新聞處圖片）

駱惠寧第三場公開活動是1月9日會晤香港特首林鄭。作為香港中聯辦主任，駱惠寧與香港特首林鄭會晤，是一個既定動作。在這場會見中，駱惠寧和林鄭互相禮貌問好和寒暄，「就當前香港社會形勢及各自依法履職盡責進行了充分交流」。雙方都談到，「進一步加強溝通合作，更好履職盡責，共同把香港的事情辦好」。駱惠寧代表的中聯辦和林鄭代表的港府，一個是北京派駐香港的代表，扮演聯絡溝通角色，一個是治港的主要力量，雙方能否順暢、高效地合作，直接關係治港的成效。駱惠寧上任伊始去拜會林鄭，正是在履行職責，以便與港府建立更好的合作關係。

新任中聯辦主任駱惠寧9日下午拜會董建華，並稱讚他為推動香港一國兩制實踐做出了「歷史性貢獻」。（中聯辦網頁）

駱惠寧第四場公開活動是在見完林鄭後，9日下午拜會香港首任特首、現任全國政協副主席董建華。駱惠寧在會見過程中，向董建華致以新年祝福，稱讚董建華：「為貫徹落實『一國兩制』方針和基本法、推動香港『一國兩制』實踐做出了歷史性貢獻。擔任全國政協副主席以來，為國家和香港的發展進步盡心竭力，令人敬佩。希望今後繼續為香港的繁榮穩定發揮積極作用。」他還和董建華「就當前香港社會形勢、解決香港深層次矛盾和問題、促進香港更好發展等進行了深入交流」。

此處的「解決香港深層次矛盾」值得注意。自2019年9月以來，北京治港各個部門和新華社、《人民日報》等官方媒體，在談到香港修例風波時，都一再強調要解決香港深層次矛盾。2019年12月16日林鄭進京述職時，習近平、李克強均強調了香港社會深層次矛盾。其中，李克強明確要求林鄭「加緊研究解決香港經濟社會發展中存在的一些深層次矛盾和問題」。所謂香港深層次矛盾，主要指住房問題、貧富懸殊、階層上升渠道堵塞等經濟民生問題。而董建華正是香港歷任特首中最熱心解決深層次矛盾的特首，雖然他當時並未成功，但有經驗和自己的見解。從這個意義上來說，駱惠寧去拜會董建華，既是一種禮貌和尊重，是代表中央政府表達對首任特首的致意，又是在當前香港形勢下的一種意見交流和取經。