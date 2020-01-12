【2020台灣大選】蔡英文連任台灣總統　兩岸前景荊棘密布

台灣2020年總統大選1月11日晚間結果出爐，民進黨蔡英文與賴清德組合，大勝國民黨韓國瑜搭檔張善政。 此次競選過程中，幾乎所有議題都被邊緣化，民進黨大打「主權牌」，一方面將自己塑造為「保台」大將，另一方面則將韓國瑜貼滿「賣台」標籤。從選舉結果來看，蔡英文主打的主權牌取得了全面勝利，未來兩岸關係勢必充滿嚴峻挑戰。

香港01台灣大選專頁

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從民進黨方面來看，自2019年初北京提出推動兩岸協商「兩制台灣方案」之後，蔡英文政府就立刻順勢操作，在台灣內部構建「民主防護網」，原來在2018年九合一元氣大傷的蔡英文，反而藉此在接下來的總統選戰中明確攻防主軸，例如一系列的「國安五法」、「中共代理人」修法，以及在投票前十天三讀通過的《反滲透法》，無疑是直接訴諸於台灣選民，要求他們在「專制」與「民主」兩條路線做出選擇，與北京正面對決。

1月11日晚，蔡英文在國際記者會上多次以「中國」稱呼大陸，而自稱「中華民國台灣」。（中央社）

與此同時，在香港反修例運動的催化下，蔡英文透過混淆「九二共識」與「一國兩制」的內涵，將台灣選民不分世代的「恐共」、「恐中」情緒召喚出來，而蔡英文得以將自己包裝為「護國保台」的「辣台妹」形象。其背後還包含着國族認同的操作，一方面建構出「中華民國台灣」的論述，另一方面起用「務實的台獨工作者」賴清德為副手，從維持現狀往實質台獨的方向跨越過去，激化兩岸關係的衝突。

在國民黨方面，韓國瑜主打「九二共識」，同時突出「一中各表」的部分，希冀呼喚選民走回馬英九時代兩岸和平發展的路線。問題在於，面對民進黨的步步進逼，韓國瑜陣營提不出突破性的論述，只能在「國防靠美國」、「台灣最大威脅是解放軍」等議題上表態，難以與民進黨路線區隔開來，在「亡國感」不斷升温的情況下，選民反而倒向民進黨更為進攻型的主張。也就是說，國民黨試圖在「各表」這一端爭取選民認同，沒有想到絕大部分的選民選擇在「一中」這一端直接投下了否決票。

在大選落幕、台灣內部藍綠如此的態勢下，北京將成為兩岸關係更不可迴避、更為舉足輕重的關鍵變量。在這次大選過程中，台灣方面不斷控訴中國大陸「介選」，但實際上與過去大選經驗相比，提出「兩制台灣方案」的國家主席習近平，看得出來並不在意未來台灣將由藍或綠執政，而是在中共提出來的統一藍圖與戰略下，持續推出各種直接訴諸台灣人民的對台政策，以推進統一目標。

對北京來說，並不樂見台灣政府朝着獨立的方向前進。但這次台灣大選的結果，韓國瑜的重挫，正是象徵着大多數台灣選民藉由選票集體向北京說「不」；而蔡英文直取超過800萬以上選票，超過2008年馬英九當選的765萬障礙來到新高點，也代表台灣民心與中國大陸的嚴重對撞。

最為令人感到悲觀的是，蔡英文的大勝，將會使她自認為這段時間以來所採行的兩岸壁壘路線是正確的，且獲得廣大台灣民眾的認可、為她撐腰。可以預想，蔡英文連任後的下一個四年，其兩岸政策有可能比第一任期更加尖鋭、更加極端。

例如就在開票當晚，台灣總統府已在網站上預告，蔡英文將於1月15日正式公告實施《反滲透法》，已經降到冰點的兩岸關係，兩岸民間接下來的交流將因為這部法律雪上加霜。再加上早已被北京定性為「台獨」的副手賴清德，也將隨着蔡英文進入台灣總統府，就意味着兩岸未來風險將會驟增。

台灣大選隨着結果底定而結束，但兩岸關係的動態腳步並不會隨之停下來。可以看到，習近平開啟的統一進程，並不會因着台灣選舉結果而改變，且其扼制台獨的力量也並不會因此削弱下來。而台灣方面，蔡英文在勝選後的國際記者會上說得很清楚，「民選政府不會屈服於威脅」，也就等同於她將挾着超過800萬的台灣新民意，持續走在對抗北京的路上。

當習近平的統一決心，對上台灣拒絕「一中」的決心，兩岸的兩個「決心」互相衝撞，兩岸的前景可說是滿布荊棘。