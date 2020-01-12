外交部遭中紀委點名：用人視野不寬

中共中央紀委國家監委網站近日集中向社會公布十九屆中央第四輪巡視回饋情況。外交部、司法部，最高法等37家被巡視單位黨組均被指出存在各種問題，其中外交部被點名「選人用人視野不寬」。

中國外交部發言人華春瑩廣為民眾熟悉。（中國外交部）

據中央紀委國家監委網站1月10日消息，中共中央第五巡視組組長楊正超指出，在巡視過程中外交部存在學習貫徹習近平外交思想和黨的路線方針政策不夠深入，自覺運用習近平外交思想所藴含的立場觀點方法分析形勢、破解難題、服務大局不夠，統籌國內國際兩個大局履行職責使命有差距；部分崗位和環節存在廉政風險，形式主義、官僚主義問題依然存在，基層黨建存在不足，選人用人視野不寬等問題。

國台辦官網前日刊登中共中央第一巡視組反饋巡視情況，其中提及國台辦「領導班子建設」待進一步加強，且「收到反映一些領導幹部的問題線索」，已轉中央紀委等有關方面處理。

在中共十八大以後發起的大規模的反腐運動中，包括外交部在內的中國外事系統是其中被波及較少的一個。除2015年時任外交部部長助理張昆生、2018年中聯部四局（非洲局）原局長曹白雋被調查，曾經引起外界對中國外事系統反貪的關注外，便很少有高級別外交官被查的消息傳出。

中共中央第五巡視組向外交部黨委反饋巡視情況。（中國駐立陶宛大使館官網）

分析指，中國外交系統比較乾淨，因為在國內沒有下行單位，所以利益的輸送和利益關係比起其他部門來說較為簡單。腐敗問題發生的可能不太大。

不過，從上述涉及中國外事系統的幾個貪腐案例發現，外事系統並不是完全沒有貪腐的空間，中國外事系統的貪腐似乎主要集中在對外援助和投資、商務合作領域，尤其是在某些採取國家主導、企業加入的對外合作項目中。

隨着中國在全球經濟合作的擴展以及中國政府實施「走出去」戰略，特別是「一帶一路」這樣的超大規模對外合作架構的提出，在中國政府主導的對外商務合作和對外援助領域，必將產生大規模的資金支出，這就為中國外事系統以及涉外商務系統官員提供了越來越大的尋租空間。

而中國官方對這些官員的調查，必然涉及到對外商貿的專業知識，其對象也將越來越多地指向外事系統中的涉外商務官員，此前北京還將商務系統出身的官員張驥，調任至外事系統任紀檢職務，或許正是看中了其熟悉對外商務和經貿事務的專業能力，能夠發現其中的「貓膩」。