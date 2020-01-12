【2020台灣大選】人民日報：歷史大勢不會因一場選舉而改變

台灣大選1月11日落下帷幕，民進黨候選人蔡英文成功連任台灣總統，民進黨立委議席過半，繼續全面執政地位。 中共官媒《人民日報》就台灣大選結果發表評論文章，形容這是一次「骯髒的選舉」，沒有任何公正性可言，並強調歷史大勢不會因一場選舉而改變，「台獨」分裂沒有任何空間。

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台灣總統大選1月11日落下帷幕，民進黨候選人蔡英文連任台灣總統。（洪嘉徽攝）

文章以〈歷史大勢不會因一場選舉而改變〉為題，開首先寫道，過去幾個月民進黨和蔡英文憑藉執政資源，窮盡一切手段追求勝選。政策性買票，利用黨、政、軍、特、憲等機器打擊對手，收養網軍抹黑栽贓等等。「從這個層面上來說，這是一次骯髒的選舉，沒有任何公正性可言。」

文章指，藍營則依然擺脫不了「內鬥內行、外鬥外行」的痼疾，從一開始藍營內部就爭議不斷，外部缺乏奧援，讓廣大支持者為之心寒。更可以看到，美國和西方的一些反華勢力，公然介入選舉。特別是美國，為「直接幫助台灣來強化應對能力」，推出一系列涉台法案，縱容民進黨對抗大陸。同時，民進黨為了撈取選舉利益，「在香港修例風波中興風作浪，它們指鹿為馬、顛倒是非，在島內製造恐怖效應。」

文章形容，雖然蔡英文連任，但「韓流」崛起也是不爭的事實，他們發出要求改善經濟、發展民生和推動兩岸關係和平發展的強烈呼聲，這股力量將在牽制蔡英文和民進黨方面繼續發揮作用。

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大陸完全有能力遏制「台獨」分裂活動

文章認為，兩岸關係發展基本格局不會因一場選舉而改變。大陸完全有能力遏制「台獨」分裂活動、有信心保持台海形勢總體穩定，引領推動兩岸關係和平發展，紮實推進國家統一進程。而這次選舉結果，一定程度上也反映了部分台灣民眾在兩岸關係發展進程中的複雜心態。

文章稱，首先，經歷不同歷史遭遇和社會發展變遷的台灣民眾，在思想情感、價值取向、思維方式等方面，與廣大大陸同胞有著不小的差異，對一些攸關國家、民族重大利益的問題看法也不一。

其次，「台獨」分裂勢力的「去中國化」，造成嚴重的認同危機。特別是教科書的刻意扭曲，直接導致島內青少年對國家、民族、文化認同錯亂，以至於在很多年輕人的認知裡，「台灣是台灣、中國是中國」，兩岸沒有關係。

第三、大陸崛起，台灣走衰，兩岸綜合實力此消彼長，讓一些台灣民眾產生了失落感、焦慮感和危機感。這給了民進黨「見縫插針」的機會。

「台獨」分裂沒有任何空間

文章指出，從這個層面來說，大陸同胞應該秉持「兩岸一家親」的理念，同善意化解台胞的心結。過去幾年來的事實已經證明，兩岸實力對比「我強台弱」優勢將進一步擴大。國際社會堅持一個中國的格局日趨鞏固，「台獨」分裂沒有任何空間。陸方願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，「與台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」