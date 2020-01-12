【2020台灣大選】胡錫進：中國社會還沒準備好為統一立即開戰

2020台灣大選11日落下帷幕，民進黨的蔡英文以817萬多票成功連任總統，也創下史上高票紀錄。此外，民進黨區域立委席次得到48席，不分區立委得到13席，共計61席，達成「完全執政」的目標。 繼11日晚評論大選結果後，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進今天（12日）再發文表示，「為統一台灣立即開戰，中國社會還沒做好準備」，疑似在回應大陸部份網民的「武統」聲浪。

最終得票結果。（中央選舉委員會）

蔡英文當選總統後，胡錫進11日晚間在微博發文，呼籲台灣認清兩岸差距會愈來愈大，「蔡英文和民進黨如果要把台灣帶向相反的方向，他們必將成為被兩岸社會共同唾棄，並最終受到報應的歷史罪人。」

不過，不少大陸網民卻在微博下方留言批評胡錫進和《環球時報》偏離現實，認為選舉結果反映「台獨」勢力龐大，亦有人認為大陸應放棄和平統一方案，盡早「武統」：

已經明白無誤的說明台灣年輕人都傾向獨立了。中央提前做下一階段準備吧 放棄幻想，準備鬥爭吧。 中國一定會統一！台獨是條絕路！解放軍說到做到！ 這次選舉的結果將證明，統一台灣，還是武力統一台灣最切合實際！！

胡錫進今天（12日）再在微博發文稱，美國做不到讓台灣獨立，中國也做不到「將它（以和平的方式）迅速統一」；武力統一意味着巨大代價，現階段它是中國大陸震懾「台獨」的王牌，它作為一種可信的實力碾壓，也是和平統一的前提和推動器。

+ 5 + 4 + 3

文章指出，大陸有可能加大對台軍事施壓，兩岸不進入戰爭狀態，但會讓台灣很難受。在全面開戰之前，解放軍還有更多可以採取的行動，比如打下台灣的外島等。這當中，台軍的反應幾乎可以「忽略不計」，中國大陸真正要考量的是中美在台海大規模軍事衝突的風險，這也是美國在認真考量的風險。美國不敢公開支持「台獨」，就是要避免這個風險。美國國內有一些不再顧忌這種風險的激進聲音，但非主流。中美在謹慎地開展台海博弈。

他表示，為反「台獨」而開戰，中國社會做好了準備，反分裂國家法就是這方面的里程碑。為了統一立即開戰，中國社會還沒做好準備，但未來不排除。

他最後強調，這是非常複雜的博弈，「我們當然不能被蔡英文調動」。中國大陸會逐漸從反獨向統一過渡。「但這應當是中國大陸的時間表，取決於我們的發展大規劃和中美博弈的大棋局。」蔡英文連任不連任不是這個時間表上的關鍵因素。「他們自己知道自己就是一個小棋子，咱們不能抬舉了他們。」

（綜合報道）