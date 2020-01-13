【2020台灣大選】無關是否意外　香港和台灣都是北京的挑戰

台灣總統與立委選舉1月11日晚塵埃落定。現任總統、民進黨候選人蔡英文以超過817萬票（得票率57.1%）的結果成功連任。 表面上看，這是一場關於現任總統蔡英文、國民黨黑馬韓國瑜以及台灣政壇老將宋楚瑜的角逐，但秉持台獨立場的民進黨的繼續當選，對於將兩岸統一設定為政治目標的中共而言，顯然是一種挑戰。

2020總統大選，蔡英文（中）勝選。（洪嘉徽攝）

對於民進黨而言，此番的勝利不僅是蔡英文高票連勝，民進黨也保持住了立法院的多數席位。1月11日20時50分公布的計票結果顯示，在立法院113個立委席位中，民進黨獲得61席，國民黨獲得38席，台灣民主黨5席，時代力量獲得3席，另外6席由其他黨派獲得。

蔡英文與其主要對手韓國瑜對兩岸關係的立場相去甚遠。蔡英文在這次選舉中將自己塑造成台灣自由價值的扞衛者，而韓國瑜則主張與大陸保持更為友善的關係。

蔡英文在1年多前的台灣「九合一」選舉時，支持率低迷，民調明顯落後於韓國瑜等人。結果2019年開始的香港反修例風波，蔡英文得以通過操作香港議題，激起台灣社會反「一國兩制」和反中情緒，從而實現了支持率的逆襲。從蔡英文今次的勝選情況來看，她操作統獨議題，大打香港牌，現在看來確實有效。選舉結果也說明台灣人民主流接受「一國兩制」還需要漫長的時間。

圖為數千台灣民眾在立法院前參加集會，高喊「撐香港，反送中」和「拒絕一中，反對和平協議」的口號。（中央社）

香港區議會的「變天」

2019年11月25日，香港區議會選舉結果出台。在高投票率下，建制派兵敗如山倒，由292個議席跌至59席。而泛民在18個區議會中的17個區都贏得過半議席，取得385個議席。

選舉結果出來後，有文章評論用「變天」來形容此次區議會選舉，此形容也對，也不對。稱其「對」，是因為的確建制派大敗，這是不容置疑的事實。稱其「不對」，是因為在香港 「一國兩制」這個「天」沒有改變。

對位於北京的中央政府而言，雖然不必因為這一結果打亂在香港繼續堅持一國兩制的節奏，但是，中央也不能被「天下無事」、「過度自信」遮住了雙眼。修例過程中的遊行人群和區議會選舉結果，折射了香港社會的不滿和情緒。北京需要徹底清醒，香港問題的解決已經刻不容緩，已經到了深刻反思與再認知，並啟動香港體系全面改革的時刻。

正如2019年10月底召開的中共十九屆四中全會提出的，要搞清楚「堅持和鞏固什麼、完善和發展什麼」。北京既需要拋開以往的傳統鬥爭思維，又需要在認清香港深層次結構性問題的前提之下加強另一種層面的鬥爭，比如與消極「一國兩制」的鬥爭，與陳舊官商共治模式的鬥爭，與單一產業結構的鬥爭，等等。

如此一番刮骨療毒的鬥爭與「革命」，方才可能重拾香港的人心，也才可能帶領已經病入膏肓的香港再出發。雖然近期香港的遊行動向已經有所緩解，但是對北京來說，挑戰依然很大。

台灣大選結果的新挑戰

更重要的，藏在香港修例風波後面，還有一個台灣問題，以及「一國兩制」台灣方案能否在台灣得到更廣泛的認同的影響存在。要知道，從2014年的太陽花運動到2019年的反修例遊行，台港近5年來年政治上產生的共伴效應空前強大。

台灣此次選舉與前幾次最大的不同，就是「芒果乾」（亡國感）滿天飛。之所以產生這樣的效應，就是因為在香港反修例運動的催化下，蔡英文透過混淆「九二共識」與「一國兩制」的內涵，將台灣選民不分世代的「恐共」、「恐中」情緒召喚出來，而蔡英文得以將自己包裝為「護國保台」的「辣台妹」形象。

蔡英文被質疑把香港當成換取選票工具，蔡英文回應否認。（中央社）

與此同時，其背後還包含着國族認同的操作，一方面建構出「中華民國台灣」的論述，另一方面起用「務實的台獨工作者」賴清德為副手，從維持現狀往實質台獨的方向跨越過去，激化兩岸關係的衝突。

今次的選舉結果，事實上也是一種台灣年輕人的價值選擇。2018年的「九合一」選舉，不少台灣年輕人受「韓流」影響，更有感於蔡英文執政下的經濟凋敝，「討厭民進黨」的人將票投給國民黨，當時的年輕人選擇了「經濟」。

在香港反修例運動風起雲湧時，蔡英文重提並大加宣傳「今日香港，明日台灣」口號，激起了台灣社會的反「一國兩制」情緒，台灣人民——尤其是年輕人，對於中國大陸、對於失去民主自由可能性的恐懼被空前放大。於是追求「民主自由」的台灣選民將手中的選票給了宣稱能捍衛台灣民主自由的蔡英文及民進黨。

這再次說明香港議題對於台灣民間、尤其是台灣年輕人的情緒以及政壇大選具有不可忽視的影響。

過去4年，兩岸關係已經出現大幅倒退。從選舉結果來看，蔡英文主打的主權牌取得了全面勝利。未來4年，蔡英文及民進黨可能會放手推動「去中國化」，努力將台灣引至與大陸漸行漸遠的方向。未來兩岸關係勢必充滿嚴峻挑戰。

而目前大陸在文宣上反擊依然顯得陳舊老套，蒼白無力，難以建立台灣人民對「一國兩制」的信心。對於中共來說，講清楚具體的「兩制台灣方案」是當務之急。