【中聯辦換人】駱惠寧履新一周後　赴廣州商議粵港合作

香港中聯辦主任駱惠寧在履新一周後，周日（12日）在廣州與廣東省委書記李希、省長馬興瑞會面，圍繞推進粵港澳大灣區建設和新時期粵港合作等交流。

駱惠寧履新首日在中聯辦見香港傳媒。（資料圖片）

據中聯辦官網12日消息，上述會面雙方提到要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹中共十九屆四中全會精神，全面準確貫徹「一國兩制」方針，攜手推進粵港澳大灣區建設，進一步提升新時期粵港互利合作水平，更好造福兩地人民。

駱惠寧感謝廣東省委、省政府長期以來對該辦工作的關心和支持，強調中聯辦將繼續發揮橋樑紐帶作用，支持粵港深化經貿投資、創新創業、人員往來等多領域務實合作，推動粵港兩地共同繁榮發展和「一國兩制」實踐行穩致遠。

中央政府駐港聯絡辦副主任陳冬、何靖、秘書長文宏武，廣東省委常委、秘書長鄭雁雄，廣東省副省長張新等參加會見。

據悉，此次廣州之行是駱惠寧履新後的第五場活動。此前駱惠寧已有四場公開活動，分別是上任首日會見傳媒，1月8日赴深圳，1月9日會晤香港特首林鄭和拜會香港首任特首、現任全國政協副主席董建華。

其中，與此次廣州行相似的活動是深圳之行。駱惠寧在1月8日攜5位副手去了深圳，與深圳市委書記、市長舉行會談。

深圳市委書記王偉中會見新任中聯辦主任駱惠寧一行。（深圳衛視新聞截圖）

香港01在《【中聯辦換將】駱惠寧上任首四場活動別有深意》一文中表示，第二場公開活動就帶團去深圳，又是如此高規格的團隊，足見他對於深圳及其背後代表的深港合作、陸港融合發展、粵港澳大灣區的重視。駱惠寧此舉無疑顯示他認識到這一國家政策並將在任內努力落實。

而此次廣州之行，也是圍繞粵港澳大灣區建設進行交流，可見此項工作是駱惠寧今後的重點工作之一。

1月4日，中央公布香港中聯辦最新人事調整，卸任山西省委書記職務月餘，並已經出任中國全國人大財經委員會副主任委員的駱惠寧，接替王志民出任香港中聯辦主任。

駱惠寧6日發表就職後首度公開談話，指香港半年來情勢讓人揪心，大家都熱切期盼香港能「重回正軌」。（中新社）

駱惠寧此次出任中聯辦主任，表明中共高層對於他高度認可，而且以他的工作經驗，也非常符合香港今天的轉型需要。另一方面，因為駱惠寧此前與港澳工作並無交集，因此避免了以往治港框架與各種規則束縛，這或許是北京治港新思路的一個突破點。

不過，考慮到香港當前矛盾積弊日深，駱惠寧此番履新既是機遇，更是挑戰。

駱惠寧在1月9日會面香港特首林鄭月娥時談及要按照中央要求，進一步貫徹落實好「一國兩制」方針，保持香港長期繁榮穩定；進一步推進止暴制亂、恢復秩序工作，維護香港法治；進一步發展經濟、改善民生，推進粵港澳大灣區建設；進一步加強溝通合作，更好履職盡責，共同把香港的事情辦好。