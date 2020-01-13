中紀委四中全會登場　哪些大老虎將被點名受矚

1月13日起至15日，中共十九屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議在北京召開。在四中全會之後，此次中紀委全會將如何規劃新一年的反腐工作備受輿論關注。

2019年1月11日，中共中紀委三中全會在北京開幕，中紀委書記趙樂際作工作報告。（新華社）

根據官方媒體披露，2019年全年，中共中央紀委國家監委網站公布了秦光榮、李謙、彭宇行等20名中管幹部接受調查的消息，以及繆瑞林、孟宏偉、努爾•白克力等23人的黨紀政務處分結果。

陸媒財新網將此前一周的反腐稱為「去庫存」，其中包括國開行原董事長鬍懷邦被開除黨籍，內蒙古政協副主席馬明被免職，原國家質檢總局副局長、中國檢驗檢測學會原會長魏傳忠被控受賄1.23億，吉林省檢察院原檢察長楊克勤被提起公訴，陝西省委原書記趙正永、陝西原副省長陳國強被逮捕。

中新網對此表示，種種迹象再次向外界釋放了反腐「一刻不鬆、半步不退」的強烈信號。

一年前，中紀委三中全會公報曾寫到，「堅決防範利益集團拉攏腐蝕領導幹部，推動構建親清新型政商關係」。其中特別提及金融領域的反腐，要求「查處貪污受賄、濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊」等。

這是中紀委首次在正式場合提出「堅決防範利益集團拉攏腐蝕領導幹部」，釋放出中共要向利益集團開刀的信號。

當時，中紀委在工作報告全文全文中提到了10只「大老虎」，分別為孫政才、魯煒、蒲波、曾志權、吳湞、賴小民、馮新柱、李貽煌、艾文禮、王鐵。

今次中紀委四中全會，中紀委將如何部署，又會有哪些「大老虎」被點名，值得關注。