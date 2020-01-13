疆獨頭目熱比婭家人稱未被牽連關押　生活自由幸福　籲其停止造謠

針對西方批評為新疆再教育營（中國政府稱其職業教育中心）的政策，中國官方已通過多種形式進行詳細的回應。 疆獨組織世界維吾爾代表大會原主席熱比婭（Rebiya Kadeer）早前就稱，她的「幾十名親屬在新疆被當地政府扣押」。「國際特赦組織」網站近期發表文章呼應其說法，稱「熱比婭的30名親屬未經審判被關押」。官媒《環球時報》1月13日報道稱，記者近期在新疆烏魯木齊採訪多名熱比婭直係親屬發現，他們家中無人因熱比婭而受牽連，生活自由、幸福。他們呼籲熱比婭停止造謠，不要再打擾他們的平靜生活。

據報道，2019年10月，熱比婭的大兒子卡哈爾曾表示，自己已經快20年沒見過她了，現在偶爾能通過朋友或報紙、電視得知她又發表一些分裂國家、破壞民族團結的言論。

報道稱，在卡哈爾看來，當年熱比婭一直忙着做生意，對自己和幾個弟弟妹妹的關心並不多，「她沒有盡到做母親的責任。」

熱比婭的大兒子卡哈爾•阿不都熱依木。（視頻截圖）

報道引述卡哈爾說，熱比婭所稱「30名親屬被關押」完全是「胡說八道」，自己的家人目前都在正常生活，他平日裏忙着做生意，家裏在阿克蘇有個果園，有着不錯的收益，年均純收入能有20萬至30萬元人民幣左右。

今年74歲的熱比婭原先為一名新疆維吾爾自治區維吾爾族商人，曾經當選第八屆全國政協委員，後來被中國政府以「向境外組織非法提供國家情報」罪名判處入獄，於2005年以保外就醫的名義遠赴美國。

熱比婭於2006年當選世界維吾爾代表大會第二屆主席，於2009年連任。被中國政府定義為恐怖分子。

2009年7月，烏魯木齊七五事件（2009年7月5日在新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊市爆發的一場大規模騷亂與暴力活動）造成至少197人死亡，千餘人受傷，熱比婭被認為是事件的幕後策劃者。如今已經落馬的新疆自治區原主席努爾•白克力曾發表電視講話稱熱比婭是「暴力恐怖分子」，並在幕後主使了整個暴力恐怖事件。

在新疆輿論問題上，從七五事件中國政府推出的維穩行動到2017年被逐漸關注的新疆再教育營，在西方媒體的報道中，這些多被描繪成「限制人權」的行動，而北京也一直處於被質問的角色。而近來，北京正在做出反擊。

近期，中國央視英文頻道還很罕見地發佈涉及新疆的暴恐視頻，內裏出現以往很少見的恐怖襲擊的畫面，事件造成大量的人員死傷。外界指，面對西方的指責，北京方面似乎一改往日隱忍策略，而以更公開的姿態來應對不實指責。

目前新疆已連續三年沒有發生暴力恐怖案件。新疆官員表示，在新疆人民生命安全受到恐怖主義嚴重威脅時，美國置若罔聞。現在新疆社會穩定發展，美國反而出台《2019年維吾爾人權政策法案》，利用所謂涉疆問題挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大，可謂「司馬昭之心路人皆知」。

多維新聞曾有分析指出，如果說新疆此前的問題在於反恐、宗教甚或是經濟，那麼通過打擊預防兩手抓的維穩之策使得新疆得以進入可以自稱為安全的生活環境，在宗教上打擊極端主義，推行宗教「世俗化」，宣傳民族成果，在經濟上加強招商，發展旅遊的舉措之下，對北京來說，此前的新疆問題或許已不是當前最緊迫的問題。或者說這個最緊迫的問題已經不在新疆，而是在美國國會、在聯合國，在西方國家的想象中。