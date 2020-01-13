河北政協原副主席艾文禮自首細節曝光：投案時上交3箱涉案款物

1月12日（周日），央視播出反腐專題片《國家監察》，披露了河北省政協原副主席艾文禮落馬前後的諸多細節。

因是中共十八大以來第一個投案自首的副部級官員，艾文禮在投案之後，中共反腐領域形成了一個新趨勢——「自首效應」。專題片指，2018年7月10日，艾文禮專程從石家莊來中央紀委國家監委投案自首。據介紹，他是監察體制改革之後，第一個主動投案的中管幹部。

專題片中披露了他投案時的多個細節。據介紹，艾文禮先後4次主動到中央紀委國家監委交代有關問題。據中央紀委國家監委工作人員顧檜回憶，艾文禮帶來了三個箱子，其中有行李箱也有紙箱，還有編織袋。

這些物品都是他過去收受的一些涉案款物和其他的禮品、禮金。他逐一地把這些物品都一件件交到工作人員手上。擺在桌上時，這些物品大概佔據了桌子的一半以上。

上交涉案款物的同時，艾文禮也主動交代了自己的違紀違法行為。艾文禮曾經暗示某老闆，退休後想到北京和孩子一起住，該老闆立即出資2,000多萬（人民幣，下同），在北京一處小區為他購置了兩套房產。後來，看到中共中央的反腐敗力度，艾文禮害怕被發現，把這兩套房子又退給了該老闆。2014年下半年，中央巡視組對河北進行了巡視，艾文禮更加感到不安，有了自首的想法。

據介紹，中央巡視組結束後，梁濱、景春華、周本順、張越、楊崇勇等河北省委原常委班子成員相繼落馬。「當時就心裏很忐忑，也很焦慮，那時候就想着要投案自首，我那個時候就有這個想法，還是有僥倖心理。覺得那時候我馬上該到退休年齡了，中央對到退休的會不會網開一面。」艾文禮說。

2018年1月，艾文禮正式退休。據介紹，艾文禮此時在家，仍然忐忑不安地觀望着反腐敗形勢。中共十九大之後，包括河北省人大常委會原副主任張杰輝等中管幹部相繼被查，河北也再次被列為十九屆中央第一輪巡視的省份。於是，便有了艾文禮主動投案一幕。

2018年10月，艾文禮嚴重違紀違法，被開除黨籍，鑑於自動投案，真誠悔罪悔過，建議對其減輕處罰。2019年4月18日，艾文禮案一審宣判。2005年至2013年，艾文禮利用職務上的便利，收受財物共計折合6,478萬餘元，被判處有期徒刑8年，並處罰金300萬元。