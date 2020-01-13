印尼出手南海再騷動　中國會被圍攻嗎？

最近幾周，印尼指中國海岸警衛隊和漁船進入納土納群島（Natuna Islands）北部附近海域，抗議之餘更派出軍艦軍機。中國外交部則表示，中方擁有南沙群島的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，這一立場符合國際法。 至1月9日，印尼軍方表示，在總統佐科維多多（Joko Widodo）抵達納土納群島視察時，中方船隻已經駛離納土納群島海域。中印是次磨擦如今已平息，未見得爆發為更大規模衝突。

北京對東盟「分而治之」

對於新一輪南海爭議，中國南海研究院客座資深學者華倫西亞（Mark J. Valencia）1月9日在《南華早報》撰文分析，題為〈緩和壓力〉（Ease the Pressure）。他認為中國的南海外交一向失敗，又暗示其「九段線」主權立場太過誇張，法理上難以成立，一家獨吞下亦只會令各國團結堵華，美國有可乘之機。

印尼總統佐科維多多1月8日抵達納土納空軍基地視察。（AP）

華倫西亞建議，北京應該「澄清」主權立場，如實質控制的西沙群島就牢牢拿在手，進而擴張為專屬經濟區，至於其他島礁和海域則止於申索「傳統使用權」。其實這種「澄清」無異於「重大讓步」，暫未見得北京有意或有需要大幅度轉身，況且關鍵問題是：華倫西亞筆下「中國被圍攻的風險」有多高呢？

從地區格局看，中國在東盟內部至少有柬埔寨和老撾的兩張「鐵票」，致使東盟要發一個稍為強硬的聯合聲明也不能成事，更何況是出錢出力聯手抗華？由2008年到2017年，單講東盟貿易總額，中國所佔比例由約10%增至近20%，直迫佔比維持於約25%的東盟內部貿易，而這就是北京「分而治之」的本錢。

黃岩島一役震懾對手

東盟10國之中，有6國涉及南海主權爭議，菲律賓和越南最積極，但近幾年都沒有大動作，印尼和馬來西亞近月又再度活躍，但都只是在地緣政治氣候變化中試試水溫，至於汶萊就更只屬邊緣玩家。最為要者，6國之間亦互有齟齬，申索領海範圍互相重疊，指責對方的漁船侵犯本國專屬經濟區。

🔑2012年黃岩島事件後中國策略有變🔑

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與此同時，不管域內對手興訟多少次，北京都會繼續填島造礁，建造軍民兩用設施，部署愈來愈多的戰機、戰艦和導彈；各國可以一直不接受「九段線」，但無從迴避拳頭在近的既成現實。北京擁有經濟和軍事優勢，在南海角力的「動態平衡」中佔盡上風，或年復一年逐步蠶食，又或必要時強勢鯨吞。

黃岩島的「實質控制權」多年來曖昧不明，中菲兩國各有經濟活動，亦不時爆發衝突。2012年，當菲國派軍艦赴黃岩島驅逐和逮捕中國漁民，這一次北京決定強力還擊，大舉派出海監船與菲艦對峙，並不排除動員出兵。結果菲國退卻，中國掌控黃岩島至今，菲國漁民生計大受影響，被迫轉往其他海域作業謀生。

美菲聯防未覆蓋「西菲律賓海」

經此一役，暫未有申索國敢與中國認真較勁，而中國的策略亦更為細緻。先講消極一面，不論是越南的鑽油台，抑或是菲律賓在島礁大興土木，中國都會定期派船隻「示警」，以示有能力全天候監視和隨時反制；至於積極一面，正如是次中印小磨擦所示，中方海監船和漁船擴大活動範圍，進退皆可下測試勢力範圍。

🔑中國於南海軍事部署日增🔑

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北京以實力和行動劃定「紅線」，申索國亦相應調整策略。菲律賓先是訴諸國際法庭無果，轉而擺出對華親善的態度，同時對美維持緊密軍事合作；越南亦對美和解，並且與俄羅斯企業開發南海能源，企圖令中國有所避忌。其他國家則拿著南海仲裁案以鞏固話語權，但也止於誘使中方「澄清」主權立場。

那麼美國會否整合對華戰線呢？據北京大學海洋研究院「南海戰略感知計劃」報告，截至11月，去年美國在印太地區舉行85次軍演，菲律賓至少參與16次。可是迄今為止，不如美日安保範圍明確列明釣魚島，《美菲聯防條約》並未覆蓋「西菲律賓海」，反映華府樂於打「南海牌」，但連一紙承諾也未願意付出。