「電磁發射系統研製」獲國家科學技術大獎　預料003型航母將裝備

國家科學技術獎勵大會1月10日在北京舉行，國家主席習近平、總理李克強等出席並為獲獎代表頒獎。其中，「某電磁發射系統研製」獲國家科學技術進步獎特等獎。 外界預料國產003型航母或會安裝電磁彈射器，將大幅提升航母的作戰效能。

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1月12日，內地知名理工科高校哈爾濱理工大學發布消息稱，該校校友陳潤年（原機電專科學校電機85-2班）獲2019年度國家科技進步獎特等獎。網絡流傳的國家科技進步獎證書顯示，陳潤年因「某電磁發射系統研製」而獲得本年度國家科技進步獎特等獎。

根據資料，電磁發射技術是繼化學能發射後出現的一種新概念發射技術，可分為電磁軌道式和電磁線圈式兩種，在軍事領域可應用於電磁炮，防空反導、摧毀衛星，以及航母飛機彈射系統。

公開信息顯示，中國近來先後着手開發航母用電磁彈射器、艦載電磁炮、以及用電磁發射技術快速投送航天器等項目。其中，航母用電磁彈射器被指已在遼寧興城海軍基地先期試用，並進行過彈射版殲-15艦載機的測試，將有望應用於目前正在上海船廠建造的003型大型航母上。

而就艦載電磁炮而言，中國已在「海洋山」號登陸艦上改裝有電磁炮，並進行過海試。美媒此前的消息指，該炮已在渤海進行過多次海上射擊試驗。但目前進展不明。

至於用電磁發射技術快速投送航天器，則目前僅處於前期研究中。按照國家科技進步獎的申報條件——項目必須應用於實踐一年以上證明其功能穩定可靠，並經使用單位驗收合格，才有資格送選。

陳潤年早年間與素有「中國電磁彈射之父」之稱的馬偉明——2019年在中共十九屆四中全會上晉升為中央委員——有過項目合作，因此，陳潤年獲獎的「某電磁發射系統研製」大概是航母用電磁彈射器系統。

這意味着，只要003型航母艦體建造完成，就將會安裝電磁彈射器，屆時中國將成為繼美國之後的全球第二個用電磁彈射器的國家，將大幅提升航母的作戰效能。