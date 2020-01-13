【有片】深圳國企年會豪飲16萬元茅台　董事長遭免職

針對國企深圳市光明區建設發展集團有限公司的年終述職會一晚喝掉16萬元（人民幣，下同）茅台的事件，1月13日，深圳市光明區委宣傳部官方微博通報該事件最新進展，稱經研究決定，免去張某董事長等職務，後續調查結果將及時通報。

通報稱：經初步核實，光明區建設發展集團有限公司（以下簡稱「光明建發集團」）存在違反中央八項規定精神公費吃喝情況。經區委區政府研究決定，免去張某光明建發集團董事長等職務；對相關責任人一查到底，後續調查結果將及時通報。

此前據媒體報道，據深圳市紀委監委微信公眾號「廉潔深圳」披露，1月4日，光明建發集團在龍華區某五星級酒店舉辦年終述職會，會後直接將會場變成宴會廳，80多名參會人員大吃大喝，並在酒店留宿。暗訪組發現，光明建發集團共安排了11桌每桌5,000元的中式宴會套餐，其中不乏海參、象拔蚌、洋參石斛燉鮑魚湯等名貴海鮮。

報道又指，當晚7時26分，晚宴正式開始。光明建發集團負責人張某首先致辭稱：「我們喝的是高興的酒、快樂的酒」。

為避人耳目，所有白酒都在宴會廳角落一間隱蔽的房間倒好之後再端上桌。當晚所用白酒為市價約8,000元的1.3升裝茅台酒，經訪暗訪組現場粗略計算，總價在16萬元左右。本來半天的會議，不僅安排吃喝，主辦方還為與會人員安排了住宿，一共訂了58間大床房、26間雙人房、5間高級套房。