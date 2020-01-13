中紀委四次全會習近平談反腐　指中共跳出歷史周期率

為期三天的中共十九屆中紀委四次全會於1月13日至15日在北京舉行。會議首日，中共總書記習近平發表講話，要求強化對權力運行的制約和監督。

為期三天的中共十九屆中紀委四次全會於1月13日至15日在北京舉行。(央視)

新華社報道指出，習近平在講話中要求「一以貫之、堅定不移全面從嚴治黨，堅持和完善黨和國家監督體系，強化對權力運行的制約和監督」，要確保中共路線方針政策得到落實，為實現「小康社會」、「脱貧攻堅」提供保障。

為期三天的中共十九屆中紀委四次全會1月13日起在北京召開，會議首日，習近平發表講話，對過去工作進行總結，並就新一年的反腐工作提出新要求。中共政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、韓正出席，趙樂際主持會議，並作《堅持和完善黨和國家監督體系為全面建成小康社會提供堅強保障》的工作報告。

會議提出總體要求，即堅持全面從嚴治黨，堅持和完善黨和國家監督體系，強化對權力運行的制約和監督，要確保路線方針政策得到落實，為實現「小康社會」「脱貧攻堅」提供保障。

習近平講話首先總結中共十八大以來反腐成績，指取得歷史性、開創性成就，產生全方位、深層次的影響。其中包括中共自我革命引領社會革命，扭轉中共領導弱化、黨建缺失、管黨治黨不嚴狀況等。

習近平在十九屆中央紀委四次全會上發表重要講話。（新華社）

習近平指，十八大以來，中共探索出一條長期執政條件下解決自身問題、跳出歷史周期率的成功道路，構建起一套行之有效的權力監督制度和執紀執法體系。

「歷史周期律」是指中國歷史上的政權經歷興衰治亂，往復循環呈現出的周期性現象。極端的不公導致社會的崩潰，從而達到新的相對公平，周而復始。在中國，極端的貧富懸殊是歷史周期律的推手。歷史周期律問題，是1945年黃炎培先生在延安向毛澤東提出的問題。黃炎培先生問毛澤東，中國共產黨能不能跳出歷史上「其興也勃焉，其亡也忽焉」的歷史周期律。毛澤東表示：「我們已經找到新路，我們能跳出這周期率。這條新路，就是民主。只有讓人民來監督政府，政府才不敢松懈。只有人人起來負責，才不會人亡政息。」

中共十九屆四中全會提出實現「第五個現代化」——推進國家治理體系和治理能力現代化目標，習近平要求紀檢監察系統要做好工作實現落地。

在具體的要求中，習近平要求強化政治監督，以保障制度執行，2020年要聚焦「小康社會」、「脱貧攻堅」，中共各級組織要「盡鋭出戰、善作善成」。

習近平還對官員提出要求，堅決防止形式主義、官僚主義，要在重大工作、鬥爭第一線培養官員、讓好官員成長、脱穎而出。要持續整治微腐敗、黑惡勢力保護傘、妨礙政策落實的「絆腳石」。

對於未來的反腐工作，習近平強調，要繼續堅持「老虎」、「蒼蠅」一起打，重點查處不收斂不收手的違紀違法問題，具體為「十八大以來不收斂不收手，嚴重阻礙黨的理論和路線方針政策貫徹執行、嚴重損害黨的執政根基的腐敗問題」。

同時，也要嚴查各種風險背後的腐敗問題，深化金融領域反腐敗工作，加大國有企業反腐力度，加強國家資源、國有資產管理，查處地方債務風險中隱藏的腐敗問題。

另外，要加強對各級「一把手」的監督檢查，完善任職回避、定期輪崗、離任審計等制度。

對於監督工作，習近平要求把「黨委（黨組）全面監督、紀委監委專責監督、黨的工作部門職能監督、黨的基層組織日常監督、黨員民主監督等結合起來、融為一體。」除黨內監督外，還要推動人大監督、民主監督、行政監督、司法監督、審計監督、財會監督、統計監督、群眾監督、輿論監督。

習近平還說，要把制度執行情況納入考核內容。既追究亂用濫用權力的瀆職行為也追究不用棄用權力的失職行為。

值得注意的是，在中紀委四次全會舉行前的一周，中紀委密集宣布一批反腐案件的最新進展，如陝西省委原書記趙正永案、原副省長陳國強案，以及國家質檢總局原副局長魏傳忠等。中紀委此舉被指是「反腐去庫存」，但仍釋放出反腐「一刻不鬆、半步不退」的強烈信號。

中紀委三次全會於2019年1月11日至13日舉行，公報曾首次提到，「堅決防範利益集團拉攏腐蝕領導幹部」，釋放中共要向利益集團開刀的信號。彼時報告還提到孫政才、魯煒、蒲波、曾志權、吳湞、賴小民、馮新柱、李貽煌、艾文禮、王鐵等10隻「大老虎」。