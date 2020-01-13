70後「政治明星」王郁松涉受賄被雙開　曾是微博大V擁百萬粉絲

中共反腐力度持續加大。近日，中共一名70後官員被雙開，值得注意的是他曾經是微博上的大V用戶。

綜合媒體1月13日報道，浙江省紀委省監委網站近日消息指，衢州市常山縣委原副書記、政法委原書記王郁松嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

據官方消息稱，王郁松嚴重違反政治紀律，對抗組織審查；違規收受禮品、禮金、消費卡；違規借用管理和服務對象錢款；搞權錢交易，利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

經衢州市紀委常委會會議研究並報衢州市委批准，決定給予王郁松開除黨籍處分；由衢州市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

在審查調查期間，王郁松在其撰寫的懺悔材料中剖析自己腐敗墮落的緣由是初心不正、信仰不純，被職務升遷的妄念操控了虛空的心靈，以致於公權私用，大搞權錢交易，最終走上犯罪道路，現在後悔莫及、愧疚萬分。

據公開簡歷顯示，王郁松是一名「70後」，1977年10月出生，安徽太湖人。他從2013年5月到2014年5月掛職衢州市柯城區人民政府副區長，2014年5月任柯城區委常委。

2014年11月，王郁松正式任衢州市柯城區委常委、副區長，1個月後調任常山縣委副書記，並於2016年11月起兼任縣委政法委書記。

2019年7月，王郁松被通報接受紀律審查、監察調查。曾經的「政治明星」仕途戛然而止。

值得一提的是，王郁松曾是紅極一時的微博大V。據此前媒體2012年8月的報道顯示，王郁松的個人認證微博（2012年3月開通）粉絲數已超過120萬，影響力在騰訊全國政務微博中排前兩位。

此外，還有分析文章提到，作為一名普通的副處級官員，王郁松在不到一年的時間成長為微博「意見領袖」、「頂級大V」，被人們稱為「王郁松現象」。